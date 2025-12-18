Los aeropuertos canarios operarán más de 24.800 vuelos en estas fechas navideñas

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre, y el próximo 7 de enero de 2026, lo que supone un 7,8% más que un año antes, con un día adicional, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Mientras tanto, en los aeródromos canarios operarán 24.827 vuelos en el mismo periodo, 1.708 más que el año anterior (23.119), también con un día adicional, es decir, entre el 19 de diciembre y el 7 de enero.

El próximo sábado, 20 de diciembre, será la jornada con más movimientos en el archipiélago, cuando se lleguen a registrar hasta 1539 vuelos. Por su parte, la jornada más tranquila en Canarias será el día de Nochebuena, el próximo 24 de diciembre, con un total de 1.017 operaciones en todo el archipiélago.

Operaciones a nivel nacional

A nivel nacional, el próximo domingo, 21 de diciembre, será el día de más movimientos, con 5.678 movimientos, además de mañana viernes (5.650), 28 de diciembre (5.607), 21 de diciembre (5.567) y el 4 de enero (5.520).

Por su parte, la jornada más tranquila será nuevamente la de Navidad, el 25 de diciembre, fecha en la que se realizarán 3.515 vuelos, un 8,7% más que el mismo día de 2024.

Con respecto a otras fechas señaladas, el día de Nochebuena habrá 4.207 movimientos aéreos, 77 más que un año antes; seguido de Nochevieja, con 4.420 (57 vuelos menos); Año Nuevo, con 4.901 (+452); y el día de Reyes, con 4.595 (-24).

Aeropuertos con más movimiento

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 20 días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Málaga-Costa del Sol. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos, con 21.305, un 8,3% más frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 17.217 movimientos previstos (+8,7%) para estos días, mientras que el aeropuerto de malagueño programará un total de 8.051 operaciones (+12%). Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 7.347 (+7,8%) y 6.229 vuelos (+8,5%), respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.