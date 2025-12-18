Canarias, ejemplo nacional: el decreto de discapacidad reduce tiempos de espera y moderniza la gestión

Canarias se ha convertido en una región en la que fijar la mirada tras la aprobación, el pasado mes de julio, del decreto ley canario de discapacidad. Así lo expresó ayer la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien afirmó que el Ministerio de Derechos Sociales ya ha reconocido este texto como uno de los mejores decretos de valoración de la discapacidad de toda España, y diferentes comunidades autónomas se han mostrado interesadas en sus detalles y aplicación para tratar de replicarlos en sus territorios.

En palabras de la consejera de Bienestar Social, esta nueva norma ya está permitiendo «reducir drásticamente» el tiempo de espera para lograr la certificación de dependencia y discapacidad; modernizar el procedimiento mediante nuevas herramientas; y garantizar criterios homogéneos para dicho reconocimiento en todo el país. «Por primera vez, la gestión de la discapacidad en Canarias se gobierna con datos y no con estimaciones», afirmó Delgado, quien no obstante reconoció que «una norma por sí sola no es capaz de cambiar la realidad», y por eso este decreto ley ha llegado acompañado de un profundo proceso de modernización que incluye la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad con la que se demostrará desde el teléfono móvil esta situación y que, paradójicamente, expresó la consejera, «da independencia a todo este colectivo».

Menores

Este nuevo decreto da, además, una prioridad real a los menores hasta los 18 años porque, indicó Candelaria Delgado, «la infancia y la adolescencia son etapas críticas, con riesgos diferentes, y en las que se producen situaciones sociales graves». «Cuando hablamos de cuidar, no se trata solo de levantar nuevos centros, sino de levantar nuevas miradas, de poner la tecnología al servicio de la comunidad y de comprender que el cuidado también es progreso», concluyó.

Los participantes en este encuentro estuvieron de acuerdo en el significativo avance que ha supuesto la entrada en vigor del decreto ley. El director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Miguel Ángel Déniz, sentenció que se trata de una norma «valiente» y que «da más a los que menos tienen». Llamó la atención sobre la gran cantidad de personas que estaban fuera del sistema por no contar con su certificación de discapacidad y dependencia: «Hemos notado que se ha avanzado porque nosotros también ayudábamos en ese proceso y cada vez tenemos menos trabajo en ese sentido».

Menos burocracia

El secretario de la Fasican, Rony Ramos, celebró los numerosos reconocimientos automáticos que se han producido desde la entrada en vigor del decreto, lo que en su caso les está permitiendo priorizar la atención y dejar a un lado la burocracia.