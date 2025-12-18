Los contagios de gripe crecen un 20% en Canarias, que se queda a las puertas del escenario 2 de riesgo

La gripe continúa escalando la curva epidémica. Canarias ha registrado esta semana un aumento del 20% en los contagios por este virus, que sigue protagonizando la temporada de enfermedades respiratorias en Canarias. Con una incidencia de 151 casos por cada 100.000 habitantes, el Archipiélago se queda a las puertas de la entrada en el escenario de riesgo medio o escenario 2, al que previsiblemente se pasará durante la semana de Navidad.

La gripe irrumpió con fuerza en Canarias hace dos semanas. Lo ha hecho con casi un mes de antelación debido a la mutación que ha sufrido unas de las cepas que está circulando en toda Europa. De esta forma, la curva epidémica ya alcanza la misma altura que tuvo el año pasado en la segunda semana de enero. Así lo pone de manifiesto el último informe de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Canarias, correspondiente a la semana 50 –del 8 al 14 de diciembre–, que establece que los contagios no alcanzan aún el límite para pasar de escenario, con lo que Canarias es mantiene, al menos siete días más, en escenario 1.

Otro de los indicadores que muestran la rápida propagación de este virus por Canarias es el porcentaje de positividad (número de pruebas positivas por el total de realizadas). Este indicador se ha disparado esta semana llegando hasta el 63,6%. En otras palabras, más de la mitad de las pruebas de detección que se han realizado esta semana han dado positivo en gripe. Este virus está siendo mayoritario en esta campaña con casi un 20% de positividad desde su inicio, frente al 5,3% del covid o el 6,6% del virus respiratorio intersticial (VRS).

Contagios sin gravedad

Pese al incremento de casos, la tasa de hospitalización es la más baja de toda España. En concreto, en esta última semana se ha registrado una tasa de infecciones graves del 7,7%, muy por debajo de la media nacional que se sitúa en 21,5%.

Según los expertos, esto tiene que ver con las altas de vacunación de la gripe, que este año se han incrementado un 13,64% con respecto al año anterior. En concreto, se han vacunado 234.477 personas en todo el Archipiélago hasta el pasado 12 de diciembre, lo que supone 32.000 dosis más de las administradas durante 2024. Tan solo durante la semana pasada, después de subir a escenario 1 de riesgo, se vacunaron 9.531 personas, un 18% más que en la misma semana del año anterior. En general, la isla con más vacunados es Tenerife (98.640) seguida de Gran Canaria (95.616). Entre las islas no capitalinas, destaca Lanzarote, con 16.684 personas vacunadas frente a la gripe.

Para Salud Pública, este incremento se debe a cambios en la planificación de la estrategia, una mejor coordinación con los profesionales de Atención Primaria, el acercamiento a los centros residenciales de personas mayores, el adelanto de la epidemia y la repercusión en medios de comunicación con respecto a la circulación del subclado K del virus influenza A H3N2.

Cae el éxito de otras vacunas

Es la única vacuna que consigue mejores resultados con respecto al año anterior. Según los datos proporcionados por Salud Pública, la vacunación contra la covid-19 ha caído un 4,38% y apenas llega a 97.579 personas, es decir, menos de los vacunados de la gripe tan solo en Tenerife. ). «Aunque en lo que llevamos de campaña se han administrado unas 4.000 dosis menos que la pasada temporada, ha de tenerse en cuenta que la población diana es inferior de lo que lo era el año anterior», sentencian desde Salud Pública.

En cuanto al VRS, también se ha registrado una caída del 12,3% con respecto al año anterior. Sin embargo, Salud Pública relaciona la disminución con «el descenso anual de la natalidad en las islas, y no a una falta de confianza en la inmunización».