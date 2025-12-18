Dellacruz vuelve al Benidorm Fest 2026 como compositor de una canción

El artista tinerfeño Dellacruz vuelve al Benidorm Fest 2025, esta vez como compositor. Después de debutar como intérprete en una edición que marcó su salto a nivel nacional, ahora apuesta por un nuevo paso profesional: escribir una canción para Eurovisión en colaboración con ATYAT, una oportunidad que refuerza su salto profesional en la música. Una exclusiva que él mismo confirma con una mezcla de ilusión, prudencia y un humor que no logra ocultar el orgullo.

“Sí, formo parte del equipo de ATYAT como compositor”, revela entre risas, consciente de que está abriendo un melón jugoso. “Estoy junto a dos personas que son muy top y estoy deseando que salgan las canciones. No puedo contar mucho más… ya sabes cómo va esto”. Aunque bromea sobre si esta vez “también se llevará un dinerito”, enseguida se pone serio: “Ojalá, claro, pero lo hago por pasión. Esta profesión cuesta mucho, hay que invertir y a veces cuesta llegar a un equilibrio. Por eso que premien también a los compositores es un lujo”.

Pero más allá del premio económico, hay un sueño que lo impulsa: Eurovisión. Y lo dice sin rodeos: “Tengo clavada la espinita. Sé que algún día escribiré la canción que represente a España. Aunque sea con 89 años, lo haré. Cuando me propongo algo, lo acabo consiguiendo de una forma u otra”. Considera a ATYAT “una artista increíble” y afirma que trabajar con ella ha sido “un lujo”.

Un Benidorm Fest que marcó un antes y un después

Su reencuentro con el festival llega casi tres años después de su debut como artista en el certamen. Una experiencia que recuerda como “doble” y “un auténtico salto cuántico”. Pasó, según él mismo dice, “de nivel 1 a saltarme cuatro niveles de golpe”. A pesar de las exigencias, lo vivió como un aprendizaje vital: “Lo disfruté muchísimo. Me quedo con mis compañeros, con el trato del equipo de TVE, con los periodistas… Fue un lujo encontrar a tanta gente buena”.

Dellacruz reconoce que su actuación no fue la mejor, pero sin dramatismos. “Es verdad que no estuve en mi mejor día, tampoco el sonido acompañó. Y ya está, hay que empezar a quitarse cosas de encima”. En ese momento, el artista estaba dando sus primeros pasos en escenarios grandes y asegura que, visto con perspectiva, aquello le sirvió para profesionalizar su directo. “Desde entonces voy con mi propio técnico de sonido y preparo todo muchísimo más. Fue un ‘mastering’ de dos meses”.

Si pecó de novato, lo admite: “Puede ser. Estás en una nube constante, entrevistas por todos lados, mucho hotel… y el escenario impone. A veces los nervios te juegan una mala pasada”. También ha aprendido detalles técnicos que hoy controla mejor: la mezcla, la reverberación, los niveles vocales o la importancia de elegir una canción que encaje con su voz. “Fui con un tema urbano, casi rapeado, con mucha letra. Si volviera, elegiría una propuesta más pop, donde pueda lucirme vocalmente”.

¿Repetiría con el mismo equipo? Aquí llega la sinceridad

Preguntarle por el equipo artístico de aquella edición abre un capítulo jugoso. Dellacruz mantiene la elegancia, pero es directo: “Con Israel y Juan, la parte artística y mis bailarines, todo perfecto. Me llevé amigos. Pero a nivel del resto del equipo… creo que no estábamos en el mismo punto”. Agradece el esfuerzo de todos, pero defiende una idea clara: la carrera de un artista no es un momento puntual, sino un proyecto a largo plazo. “No se puede ir apagando fuegos. Hay que saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”.

2025: nueva etapa, nueva mirada

Ahora, como compositor en la edición 2025, Dellacruz encara el Benidorm Fest desde otro lugar: más sereno, más técnico y con un objetivo firme. “Mi sueño es Eurovisión, y estoy trabajando para eso”. Y aunque no tenga el foco del escenario, las expectativas están ahí.