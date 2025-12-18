Los economistas alertan de que Canarias se eterniza en el vagón de cola de España

Canarias tiene unas instituciones modernas y robustas acordes al primer cuarto del siglo XXI que, sin embargo, son incapaces de impulsar el tejido socioeconómico a la misma velocidad y lo mantienen en el siglo pasado, con más sombras que luces. De hecho, el Archipiélago se sitúa en el número 14 -y empeora aunque se mantiene en el mismo puesto- de las 17 comunidades autónomas en el ranking del Informe de Competitividad Regional en España referido al año 2024 que ha hecho público el Consejo General de Economistas (CGE).

Si bien el informe reconoce que Canarias ha ganado en competitividad, también certifica que le queda mucho para llegar a la media de la tabla y alcanzar el 'top 10' pese a los esfuerzos que la clase política y empresarial han llevado a cabo para salir a flote después del 'cero turístico' que llevó a la economía y a la sociedad del Archipiélago al colapso en 2020.

El Índice de Competitividad Regional (Icreg) se elabora a partir de 53 indicadores, organizados en siete dimensiones: entorno económico, mercado de trabajo, capital humano, entorno institucional, infraestructuras básicas, eficiencia empresarial e innovación.

Gráfico que resume el Informe de Competitividad Regional / E.D./ L.P.

La menos competitiva

Sobre la base de esos datos, Canarias es la región menos competitiva en términos de productividad del trabajo del país (74,4% de la media), por detrás de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria, todas por debajo del 90% de la media. Esta posición en el ‘farolillo rojo’ se mantiene desde la pandemia, sin signos evidentes de recuperación y, según asegura el informe, la distancia entre la comunidad autónoma más productiva (País Vasco) y Canarias multiplica por 1,6 la primera a la segunda.

El propio presidente Fernando Clavijo ya lanzó en noviembre de 2023, pocos meses después de su investidura, la idea de alcanzar un «gran acuerdo social» entre el Ejecutivo, «los grupos parlamentarios, empresarios y trabajadores» para impulsar la competitividad del Archipiélago y evitar que las Islas cada vez fuesen más divergentes de la media española y europea, y aunque el PSOE canario tendió la mano para llegar a ese consenso, el mismo no se ha producido.

Mala situación

En el contexto de las 17 comunidades autónomas respecto al ámbito nacional y europeo, se seleccionan seis indicadores que guardan una estrecha relación con la competitividad territorial: PIB por habitante, productividad del trabajo, población con nivel educativo alto, tasa de paro, gasto relativo en I+D e índice de desigualdad. Los resultados del año 2024 sitúan a Canarias –junto a Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha– como una de las autonomías peor situadas: 72,1% cuando la media es el 75%.

El Archipiélago tampoco puede sacar pecho en lo que se refiere a su población con estudios superiores (ciclo formativo de grado superior, grado universitario, máster universitario y doctor), pues este indicador (35,4%) se sitúa por debajo de la media tanto española (42%) comunitaria (36%) en el año 2024.

Foto de Archivo dl presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, antes de la reunión del Consejo Asesor celebrada en junio de 2025. / Andrés Gutiérrez

Mercado de trabajo

Según el informe, estos indicadores son importantes a la hora de valorar la dotación de capital humano y el buen funcionamiento del mercado de trabajo, pues el nivel de competitividad es más alto cuanto mayo es la formación cualificada.

Según el informe del CGE, y en la medida en que un entorno social-institucional que promueva la cohesión social puede favorecer el desarrollo competitivo de un territorio, aspectos como la desigualdad también influyen en la competitividad y en este aspecto Canarias tampoco sale bien parada: las Islas y Comunidad Valenciana son las regiones con mayor desigualdad, siendo la ratio 1,4 veces más alta que la de Aragón y un punto por encima de la media nacional.

Tasa de ahorro

Este estudio de CGE no viene más que a confirmar lo que ya evidenció el XV Informe Anual El Estado de la Pobreza: la tasa canaria es del 31,2% y más de 700.000 personas tiene muchas dificultades para poder pagar sus facturas.

Y es que la baja competitividad de las islas provoca bajos salarios, trabajadores pobres, marginalidad social, miseria y exclusión, como confirman los indicadores que conforman el informe del CGE. La evolución de 2024 es desfavorable en lo referido a la tasa de ahorro, adultos en formación, desigualdad, empresas exportadoras regulares, mujeres empleadoras e investigadores y gasto en I+D.

Foto de archivo de los empresarios Pedro Ortega (2d) y Pedro Alfonso (3d) ncon la consejera Matilde Asián y el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello (i). / Andrés Gutiérrez

Investigación y desarrollo

Y eso a pesar de que muestran un favorable comportamiento el mercado de trabajo, las infraestructuras básicas y la tasa de paro, tanto el de larga duración como el juvenil. Con todo, y respecto a la tasa de paro el valor medio español (11,3% según Eurostat) duplica al promedio comunitario (5,9%) y la del Archipiélago es del 13,8%, a años luz de la media europea y dos puntos por encima de la media del país.

Tampoco sale bien parada Canarias en la computación del gasto en investigación y desarrollo respecto al PIB pese a que el la Consejería de Universidades y Ciencia del Ejecutivo canario insiste en el esfuerzo presupuestario que ha hecho, pues la UE recomienda que sea del 3% y el Archipiélago registra tan solo el 0,5%, solo por delante de Baleares (0,4%) y tres veces menos que la media de España, que está en el 1,5%.