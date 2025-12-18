Loterías y Apuestas del Estado advierte a los canarios: así funciona el ‘timo del scam’ que utiliza la Lotería de Navidad para vaciar las cuentas bancarias

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha lanzado un aviso a todos los canarios y al resto de los ciudadanos ante el aumento de las estafas relacionadas con los premios de la lotería Navidad, que en los últimos días están aumentando por la cercanía del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y la circulación de décimos por toda España.

Los delincuentes usan correos electrónicos o cartas en las que informan al beneficiario de que le ha tocado un premio de "Loterías y Apuestas del Estado". Sin embargo, estos mensajes son completamente falsos y forman parte del `timo del scam´ (fraude por Internet).

Así actúan los ciberdelincuentes

Desde Loterías y Apuestas del Estado aseguran que los delincuentes suelen utilizar denominaciones fraudulentas que imitan el nombre de sorteos reales para generar confianza entre sus víctimas. Los más habituales son "El Gordo Lotería Primitiva", "El Gordo Sweepstake Lottery", "La Primitiva Lottery and Apuestas del Estado", "EuroMillions Lotería Internacional", "El Gordo de Navidad", entre otros muchos. Al ver uno de estos nombres la víctima debe de empezar a sospecha.

Además, los mensajes incluyen nombre de empresas, instituciones u oficinas que no están vinculados con esta estafa. Toda la información que se facilita en los mensajes es totalmente falsa.

"La única forma de participar en nuestros juegos es a través de la red de ventas de “Loterías y Apuestas del Estado” personándose en sus establecimientos oficiales que se encuentren ubicados en territorio español, o registrándose en loteriasyapuestas.es previa verificación de los datos de usuario", explican desde SELAE.

Cómo prevenirse de estas estafas

SELAE lanza una serie de consejos para que los ciudadanos puedes identificar el timo:

Desconfiar de los mensajes que anuncien premios , sobre todo si no se ha participado en ningún sorteo previamente.

, sobre todo si no se ha participado en ningún sorteo previamente. Comprobar las direcciones y teléfonos de los organismos que se facilitan.

de los organismos que se facilitan. No pagar la cantidad indicada.

Nunca proporcionar información personal ni financiera.

Los juegos de Loterías y Apuestas del Estado solo se gestionan a través de "los puntos de venta oficiales de lotería ubicados en el territorio español o a través de www.loteriasyapuestas.es, siendo usuario registrado y verificado".

Desde el organismo público recuerdan que Loterías y Apuestas del Estado nunca comunica sus premios por correo electrónico, carta ni teléfono. En el caso de ser víctima de un fraude, avisa a la Guardia civil o Policía Nacional para que realicen una investigación y alerten al resto de la ciudadanía.