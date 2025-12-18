La sorprendente historia que se esconde detrás del primer Gordo de la Lotería de Navidad en Canarias

La Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados del año. Una mezcla entre ilusión y esperanza se apodera de todas las comunidades autónomas de España y entre estas destaca Canarias, una región que ha sido tocada por la fortuna en numerosas ocasiones.

Cada año miles de canarios y canarias tratan de adquirir el décimo premiado con la esperanza de que la suerte les sonría en la época navideña que, para muchos, es una de las más mágicas del año.

¿Cuál es la historia del primer 'Gordo' que cayó en Canarias?

Municipios como Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, o Las Palmas de Gran Canaria, son conocidos por repartir grandes premios en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Sin embargo, la historia de este codiciado premio se sitúa en Telde, que fue el primer municipio canario en repartir por primera vez el Gordo de la Lotería de Navidad en las Islas, concretamente en el año 1978. En este enlace puedes consultar el número premiado el día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Dentro del municipio de Telde, que se posiciona como uno de los más importantes de la isla de Gran Canaria, existe una administración que goza de gran popularidad y reputación por la buena suerte que de manera habitual reparte.

Se trata de La Brujita de Telde, ubicada en el centro comercial Alcampo. La administración no solo es conocida por repartir premios de la Lotería de Navidad, sino que también se ha hecho famosa por haber repartido el mayor premio de Euromillones en Canarias hasta la fecha: 57 millones de euros en el año 2007. La Brujita de Telde se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes buscan la fortuna en cada sorteo.