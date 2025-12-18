La Navidad que se lee: LA PROVINCIA estrena su “Especial Navidad” para que disfrutes o regales información

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Palmas de Gran Canaria

Dicen que en Navidad los mejores regalos no siempre vienen envueltos en papel, sino en historias. Y este año, LA PROVINCIA ha decidido colocar bajo el árbol algo que dura mucho más que un lazo: conocimiento, entretenimiento y compañía diaria. Así nace la campaña Especial Navidad, una invitación a vivir el periódico desde dentro con una oferta pensada para disfrutarla uno o los doce meses del año.

Durante estas fechas tan señaladas, LA PROVINCIA abre de par en par sus puertas con ofertas en suscripciones que van desde 2 € el primer mes o 50% de descuento en la suscripción anual, que pasa de 49,99 € a 25 € al año. Un gesto navideño que convierte cada mañana en una cita con la actualidad, la reflexión y el pulso de Canarias.

La propuesta va mucho más allá del acceso ilimitado a todas las noticias. Los suscriptores entran en un universo exclusivo donde destacan newsletters especiales, pensadas para quienes quieren ir un paso más allá; nuevos pasatiempos para desconectar y entrenar la mente; una app más premium, ágil y cómoda; y el Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos y ventajas que convierten la información en una experiencia.

La campaña Especial Navidad apela a ese lector que valora el periodismo de calidad, pero también a quienes buscan un regalo diferente: uno que informe, entretenga y acompañe. Porque regalar una suscripción es regalar tiempo bien empleado, conversaciones interesantes y la certeza de estar al día de lo que ocurre cerca y lejos.

Además, la suscripción es flexible: se puede cancelar cuando se quiera, sin compromisos ni letra pequeña. Una tranquilidad muy acorde con el espíritu navideño.

Con esta iniciativa, LA PROVINCIA refuerza su vínculo con la comunidad lectora y recuerda que, en un mundo acelerado, detenerse a leer sigue siendo uno de los pequeños grandes placeres de la vida. Esta Navidad, la noticia eres tú… y empieza con una buena lectura, dónde y cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 🎄📖

Una promoción por tiempo limitado

La promoción, eso sí, tiene fecha marcada en el calendario. El Especial Navidad estará disponible solo hasta el 29 de diciembre e incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la oportunidad perfecta para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y acceder a información rigurosa y cercana por un precio casi simbólico.

Todo por tan solo 2 € el primer mes o 25 euros al año, menos de lo que cuesta un café. Un pequeño gesto navideño que se traduce en un período de buenas noticias y mejor periodismo.

👉 Haz clic en el botón y SUSCRÍBETE o regala una suscripción para que tú (o quien tú quieras) disfrute de información de calidad por el tiempo que desees.

