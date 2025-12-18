¿Cuál es el número que más se ha pedido en la Lotería de Navidad 2025? Estas son las terminaciones preferidas por los canarios

Con la llegada de la Navidad aparecen múltiples momentos que, para muchas personas, se convierten en los más mágicos. Es el caso del Sorteo Extraordinario de Navidad, celebrado cada 22 de diciembre a partir de las 08:00 horas. Se trata, en la mayoría de los casos, de un instante lleno de ilusión y esperanza.

La Lotería de Navidad se ha consolidado como una de las tradiciones más arraigadas. Acumula más de 200 años de historia y, en lo que respecta a las Islas Canarias, el primer gran premio se repartió en la ciudad de Telde, en Gran Canaria, concretamente en el año 1978.

¿Cuáles han sido los números más solicitados en la Lotería de Navidad?

Cada año, elegir los décimos de Navidad se convierte en un auténtico quebradero de cabeza: desde preferencias personales hasta supersticiones. Son muchos los aspectos que rodean a esta decisión. Otras personas prefieren dejar que la suerte actúe y se alejan de las predicciones, aunque con el paso del tiempo estas han alcanzado mayor popularidad.

Es tal la magnitud de muchas de estas creencias que existen, incluso, los números feos y bonitos de la Lotería de Navidad. Por lo que parece, hay determinadas combinaciones numéricas que están tocadas por la suerte.

Acerca de los números de la suerte

Diferentes personas que se dedican a la venta de la Lotería de Navidad han revelado cuáles han sido este año los números más buscados. En administraciones públicas como, por ejemplo, Doña Manolita, en Madrid, uno de los números más vendidos es el 15329. A este se añade el 01515, pues una de las terminaciones que más veces ha salido en el Gordo es el 5.

Los datos indican que, en la mayoría de los casos, se buscan combinaciones con significado evitando, de esta forma, las casualidades. De hecho, uno de los números que se ha agostado este año es el 35040, pues según diferentes predicciones de videntes este será el premio agraciado en el Gordo, el mayor premio del Sorteo Extraordinario de Navidad que se corresponde, exactamente, con 400.000 euros.