Ortega (CCE) exige unidad de acción para mantener el estatus de Canarias en la UE
El presidente de la CEE ha señalado cuatro obstáculos clave para el crecimiento empresarial en Canarias: la baja productividad, el absentismo laboral, la presión fiscal y la burocracia, y la vivienda
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CEE), Pedro Ortega, ha instado a los gobiernos central y canario a trabajar de manera conjunta y sin fisuras para proteger a las Islas de los cambios que ha anunciado la Unión Europea para el próximo período presupuestario.
Ortega ha enumerado los cuatro grandes problemas que lastran el crecimiento de las empresas canarias: la baja productividad, el absentismo laboral, la presión fiscal y la burocracia, y la vivienda. Para la rápida solución de todos ellos ha demandado valentía a las administraciones
El presidente de la CCE ha pronunciado estas palabras durante su discurso, previo al tradicional almuerzo navideño que organiza la patronal de Las Palmas, y que ha congregado acerca de en medio millar de asistentes. Entre ellos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Habrá ampliación.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
- La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento
- La Bonoloto toca en Canarias