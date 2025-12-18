La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias

A pocos días de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la ilusión se ha apoderado de los canarios. Por eso, si buscas un décimo para comprar, ChatGPT ha hecho su predicción para quienes apuran hasta el final en busca del número de la suerte. El número que ha salido se puede comprar en cualquier administración de Canarias.

En las horas previas al 22 de diciembre, las administraciones apuran la venta de los últimos décimos disponibles, mientras muchos jugadores optan por esperar hasta el último momento para ampliar opciones. Gracias al sistema de venta por máquina y a la compra online, es posible acceder a cualquier número que aún quede disponible, incluso a escasas horas del sorteo.

La historia de la Lotería de Navidad tiene un patrón claro

El estudio de la IA se ha basado en los 213 sorteos celebrados desde 1812 hasta 2024, revisando números ganadores, rangos más frecuentes y finales repetidos.

Si hay un dato que se repite constantemente en los registros oficiales es la supremacía de una cifra concreta. El análisis revela que la terminación en 5 es la más repetida del Gordo, con 32 apariciones a lo largo de la historia. Muy por detrás aparecen otros finales como el 4 y el 6, que también muestran una frecuencia superior a la media.

En el lado opuesto, las estadísticas dejan claro que hay números tradicionalmente esquivos. Las terminaciones en 1, 2 y 9 son las menos agraciadas, con muy pocas apariciones en más de 200 años de sorteos. Sin embargo, hay que tener claro que esto no significa que no puedan salir, pero históricamente han sido minoría.

El rango de números donde más ha caído el Gordo

Más allá del último dígito, el rango también importa para saber qué número será el ganador. El análisis detecta que los números comprendidos entre el 30.000 y el 80.000 concentran buena parte de los premios en las últimas décadas. El Gordo de 2024, el 72480, reforzó esta tendencia al situarse en la franja alta del bombo.

Sin embargo, tras varios años consecutivos con números elevados, la estadística apunta a un posible efecto rebote, un regreso a valores intermedios, más cercanos al centro del rango habitual.

Dos números repetidos y anomalías históricas en el sorteo de la Lotería de Navidad

Solo dos números han logrado una hazaña casi imposible, ganar el Gordo dos veces: son el 15640 y el 20297. Fuera de esos casos, no se han repetido números exactos, lo que hace extremadamente improbable que vuelva a salir un premio idéntico a uno anterior. Por eso, el análisis descarta de entrada cualquier número que ya haya sido agraciado con el primer premio.

La inteligencia artificial introduce una segunda lectura menos matemática y más intuitiva. Detecta que los números bajos, especialmente los que empiezan por cero, suelen generar rechazo entre los jugadores, pese a que el bombo no distingue entre cifras "bonitas o feas".

Además, apunta que las terminaciones 3 y 7, aunque no sean las más frecuentes, han protagonizado premios inesperados en momentos de cambios históricos, lo que refuerza su carga simbólica.

Este es el número que deberías comprar para el Sorteo de la Lotería de Navidad

Tras cruzar datos y patrones, la predicción apunta a un número más bajo de lo habitual, fuera de la zona alta de los últimos años, con una estructura poco atractiva a simple vista y una terminación con peso histórico.

El número que, según este análisis de ChatGPT, podría llevarse el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 sería un décimo comprendido entre el 4.000 y el 9.000, con terminación en 3 o en 7, y con altas probabilidades de comenzar por cero.

ChatGPT da varias cifras: 04.003, 04.373, 11.044 o 11.066 y 11.147. Estos números figuran en la lista de los que están disponibles para venta online o de máquina, por lo que puedes comprarlos en cualquier administración de Canarias, si quedan décimos disponibles.

Como siempre, el azar tendrá la última palabra. Pero si la historia se repite, este año la suerte podría esconderse donde casi nadie mira.