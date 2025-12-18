El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: cielos nubosos y lluvias débiles

Los cielos nubosos y las precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales predominarán este viernes, 19 de diciembre, en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá norte o noreste 3 a 5, localmente 2 a 4 al norte. Marejadilla o marejada y mar de fondo del norte o noroeste en torno a 3 metros.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE VIERNES:

Intervalos nubosos a nuboso con probables precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte girando a noreste y arreciando al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 21

Intervalos nubosos a nuboso con probables precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte girando a noreste y arreciando al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso por la tarde, con precipitaciones débiles ocasionales en el norte, que pueden ser localmente moderadas y persistentes en medianías y zonas de cumbres expuestas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte. Viento en general flojo del norte, más intenso en vertientes este y oeste, girando a noreste y arreciando al final del día, cuando no se descartan rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones en el norte, en especial a primeras y últimas horas. No se descartan en medianías del resto de vertientes, aunque de carácter débil y ocasional. Cota de nieve en torno a 2400-2600 m. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en cumbres centrales, donde no se descarta alguna helada débil en cotas altas, y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte. Viento en general flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste. En cotas altas del Teide puede estar ocasionalmente fuerte de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. No se descarta que en las medianías del norte y zonas de cumbres expuestas sean localmente moderadas y con cierta persistencia. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo del norte, más intenso en vertientes este y oeste y girando a noreste y arreciando al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 22

Poco nuboso, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones ocasionales en el norte y este a partir del mediodía. No se descarta que en medianías y cumbres expuestas sean localmente moderadas y persistentes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en cumbres, más acusados en las máximas. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes en el extremo noroeste y punta sur. En cotas altas, el viento puede estar ocasionalmente fuerte de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 22

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte por la tarde. Probabilidad de precipitaciones débiles en medianías del norte al final del día, siendo menos probables en el resto de la vertiente norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 15