El testimonio de Davinia, la lotera canaria que vendió el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023: "Es una sensación nueva"

En el sorteo de la Lotería de Navidad de 2023, el número 88008 llenó de alegría numerosos hogares canarios cuando los niños de San Ildefonso lo anunciaron con la emblemática frase: "Cuatro millones de euros". En ese instante, cientos de canarios descubrieron que tenían en sus manos el décimo ganador, conscientes de que el Gordo de la lotería cambiaría sus vidas y resolvería muchos de sus problemas.

Este premio beneficia tanto a los agraciados que lo compraron, como a los loteros que venden los décimos. Esto fue lo que ocurrió en 2023, cuando la administración de loterías ubicada dentro de una tienda de comestibles en la calle Tamarán de San Bartolomé de Tirajana vendió un décimo por máquina.

Una de sus dueñas, Davinia Santana reflejaba la alegría de haberlo entregado en declaraciones a este periódico. "Es una sensación nueva, estamos eufóricas y con mucha alegría", decía la lotera.

A. F./Imagen: Adriel Perdomo/Efe

Los propietarios de las administraciones se llevan una comisión de un 4% por décimo. Esto quiere decir que de cada participación de 20 euros, ganan 80 céntimos, y por cada serie, que está compuesta por 10 números, la comisión es de 8 euros. Además, en el caso de obtener un premio, los loteros obtienen un 2,5% de la cuantía por los primeros 200.000 euros repartidos, y a partir de ahí, un 2,5%.

Así que cuando sale el Gordo o cualquier premio mayor, no solo ganan los participantes, también los loteros.