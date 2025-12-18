Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tejeda Ferrero RocherTorres del CanódromoDerribo Santa CatalinaLluvias Gran CanariaUD Las PalmasDía del MigranteEugenio Padorno
instagramlinkedin

El testimonio de Davinia, la lotera canaria que vendió el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023: "Es una sensación nueva"

Arrecife, la más agraciada en el sorteo de la Lotería de Navidad con el tercer premio en Lanzarote

Arrecife, la más agraciada en el sorteo de la Lotería de Navidad con el tercer premio en Lanzarote

A. F./Imagen: Adriel Perdomo/Efe

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

En el sorteo de la Lotería de Navidad de 2023, el número 88008 llenó de alegría numerosos hogares canarios cuando los niños de San Ildefonso lo anunciaron con la emblemática frase: "Cuatro millones de euros". En ese instante, cientos de canarios descubrieron que tenían en sus manos el décimo ganador, conscientes de que el Gordo de la lotería cambiaría sus vidas y resolvería muchos de sus problemas.

Este premio beneficia tanto a los agraciados que lo compraron, como a los loteros que venden los décimos. Esto fue lo que ocurrió en 2023, cuando la administración de loterías ubicada dentro de una tienda de comestibles en la calle Tamarán de San Bartolomé de Tirajana vendió un décimo por máquina.

Una de sus dueñas, Davinia Santana reflejaba la alegría de haberlo entregado en declaraciones a este periódico. "Es una sensación nueva, estamos eufóricas y con mucha alegría", decía la lotera.

Arrecife, la más agraciada en el sorteo de la Lotería de Navidad con el tercer premio en Lanzarote

Arrecife, la más agraciada en el sorteo de la Lotería de Navidad con el tercer premio en Lanzarote

A. F./Imagen: Adriel Perdomo/Efe

Los propietarios de las administraciones se llevan una comisión de un 4% por décimo. Esto quiere decir que de cada participación de 20 euros, ganan 80 céntimos, y por cada serie, que está compuesta por 10 números, la comisión es de 8 euros. Además, en el caso de obtener un premio, los loteros obtienen un 2,5% de la cuantía por los primeros 200.000 euros repartidos, y a partir de ahí, un 2,5%.

Noticias relacionadas y más

Así que cuando sale el Gordo o cualquier premio mayor, no solo ganan los participantes, también los loteros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  4. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  5. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  6. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  7. La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento
  8. La Bonoloto toca en Canarias

El 3I/Atlas es "extraordinariamente normal": las primeras observaciones de su coma tiran por tierra las teorías sobre su origen extraterrestre

El 3I/Atlas es "extraordinariamente normal": las primeras observaciones de su coma tiran por tierra las teorías sobre su origen extraterrestre

La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja

La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja

El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: cielos nubosos y lluvias débiles

El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: cielos nubosos y lluvias débiles

Los aeropuertos canarios operarán más de 24.800 vuelos en estas fechas navideñas

Los aeropuertos canarios operarán más de 24.800 vuelos en estas fechas navideñas

El testimonio de Davinia, la lotera canaria que vendió el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023: "Es una sensación nueva"

El testimonio de Davinia, la lotera canaria que vendió el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023: "Es una sensación nueva"

Ortega (CCE) exige unidad de acción para mantener el estatus de Canarias en la UE

Ortega (CCE) exige unidad de acción para mantener el estatus de Canarias en la UE

El sector agrario canario alza la voz en Bruselas para blindar el Posei

El sector agrario canario alza la voz en Bruselas para blindar el Posei

Lee LA PROVINCIA durante un año con un 50% de descuento

Tracking Pixel Contents