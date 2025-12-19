El 30,3% de las personas usuarias del bono Residente Canario ha dejado de utilizar el coche en su movilidad diaria

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han hecho entrega de los premios del concurso público para el diseño del portabono del Bono Residente Canario, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo para reconocer la creatividad y el talento vinculados a una política pública clave para la movilidad sostenible y la cohesión territorial del Archipiélago.

Las personas premiadas fueron Justine Marie, con la propuesta Cómo ser un buen residente canario; Javier Sosa, con el diseño Vida; y Paula Isabel Reyes, con la propuesta La identidad canaria. Los tres ganadores, residentes en Gran Canaria, recibirán un premio de 1.000 euros cada uno.

El concurso ha contado con más de 50 propuestas, lo que evidencia el interés ciudadano y la calidad creativa en torno a esta iniciativa. De los tres diseños ganadores se imprimirán 30.000 unidades de portabonos, 10.000 de cada propuesta, que estarán disponibles a partir de 2026 en todo el Archipiélago.

Durante el acto, el consejero Pablo Rodríguez destacó que la gratuidad del transporte público y el Bono Residente Canario «han supuesto un revulsivo sin precedentes en Canarias, cambiando la forma de moverse en las Islas y favoreciendo un abandono significativo del vehículo privado». En este sentido, recordó que el 30,3% de las personas usuarias del bono ha dejado de utilizar el coche en su movilidad diaria, un porcentaje que asciende al 37,4% en las islas no capitalinas, donde el transporte público era anteriormente una opción mucho más limitada.

Rodríguez subrayó además que esta transformación se enmarca en la hoja de ruta estratégica del Ejecutivo canario en materia de movilidad sostenible, impulsada desde 2018 con la creación del Bono Residente Canario y reforzada en esta legislatura con instrumentos como la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (Emsican), el Mobility Lab y la consolidación de los planes de movilidad urbana e insular.

Por su parte, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, afirmó que «el Bono Residente Canario no es solo un título de transporte, sino una herramienta de equidad, cohesión territorial y sostenibilidad», y subrayó que iniciativas como este concurso «refuerzan la conexión entre las políticas públicas y la identidad de la ciudadanía a la que sirven».

Tres propuestas creadas desde la identidad canaria

La propuesta de Justine Marie, Cómo ser un buen residente canario, aporta un enfoque humorístico y cercano, utilizando un personaje relajado en la arena como metáfora de pertenencia y arraigo al territorio. El diseño incorpora guiños culturales reconocibles y una paleta cromática vinculada a la identidad canaria, reforzando el carácter local y accesible del portabono.

Por su parte, Paula Isabel Reyes, con La identidad canaria, plantea una visión conceptual del Archipiélago como un conjunto diverso y cohesionado. Su diseño integra visualmente las islas mediante un estilo geométrico y una paleta de colores vivos que simbolizan la naturaleza, la energía, la cultura y el océano, incorporando además referencias a la sostenibilidad y al transporte público como elemento vertebrador.

El diseño Vida, de Javier Sosa, pone el acento en la fauna y la flora autóctona como elementos de unión del Archipiélago. La propuesta da visibilidad a especies endémicas menos conocidas y las combina con distintos modos de transporte y referencias a la sostenibilidad, incorporando elementos como las energías renovables, la movilidad compartida y la identidad cultural canaria como ejes del diseño.