La Aemet pronostica viento fuerte y cielos con nubes para el tiempo de este sábado en Canarias

Los cielos nubosos o con intervalos de nubes persistirán en Canarias este sábado, cuando no se descartan algunas lluvias débiles y rachas locales de viento fuerte y se espera que las temperaturas bajen algo en zonas del interior, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará los 21 grados en las dos capitales del Archipiélago y la mínima será en Las Palmas de Gran Canaria de 17 y en Santa Cruz de Tenerife de 16, conforme a su pronóstico, que anuncia viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de varias islas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

En las aguas de Canarias se prevén vientos de norte o nordeste y fuerza entre 3 y 5, marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y con probables precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 20

Intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

En el norte, cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso en medianías del norte, especialmente en las máximas; en el resto, con pocos cambios o en ligero descenso localmente. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

En el norte, cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas. En el resto, intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones en zonas de interior, especialmente durante la tarde. Cota de nieve en torno a 2200 m. Temperaturas en ligero descenso en medianías del norte, especialmente en las máximas; en el resto, con pocos cambios o en ligero descenso localmente. Son probables heladas débiles en cotas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas y en zonas altas del Teide lo hará el norte moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en costas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 21

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales, sin descartar que sean más significativas en sus medianías y zonas altas expuestas. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior del norte y del este y con pocos cambios en costas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste, noroeste y zona de El Paso, donde hay baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del oeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 19

Intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en costas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 14 16