La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias este viernes: atención al norte de las islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este viernes en Canarias una jornada marcada por cielos nubosos y la presencia de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, especialmente en las vertientes norte de las islas. Las lluvias podrán ser localmente moderadas y persistentes en medianías y zonas de cumbres expuestas, sobre todo en las islas de mayor relieve.

Las temperaturas se mantendrán en general con pocos cambios, aunque se esperan ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior y cumbres, y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte. En las cumbres centrales de Tenerife no se descarta alguna helada débil, con la cota de nieve situada entre los 2.400 y 2.600 metros.

El viento soplará en general flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día. En vertientes expuestas de las islas montañosas podrían registrarse rachas muy fuertes, especialmente en zonas del noroeste y sureste. En el mar se espera viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada y mar de fondo del norte o noroeste en torno a los tres metros, por lo que se recomienda precaución en actividades marítimas.

LANZAROTE — Nubosidad variable con lluvias débiles

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso, con probables precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día.

Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 21

FUERTEVENTURA — Cielos nubosos y ambiente estable

Intervalos nubosos a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo del norte, girando a noreste al final del día.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y viento en aumento

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso por la tarde, con precipitaciones débiles en el norte, localmente moderadas y persistentes en medianías y cumbres expuestas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos de las mínimas en interior y ascensos de las máximas en medianías del norte. Viento flojo del norte, más intenso en vertientes este y oeste, girando a noreste y arreciando al final del día, con posibles rachas muy fuertes en el noroeste y sureste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22

TENERIFE — Nubosidad y lluvias en el norte, con nieve en cumbres

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones en el norte, sobre todo a primeras y últimas horas. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del resto de vertientes. Cota de nieve entre 2.400 y 2.600 metros. Temperaturas con pocos cambios, con descensos en cumbres centrales y ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día, con rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 / 23

LA GOMERA — Norte más nuboso con lluvias ocasionales

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles a primeras y últimas horas, localmente moderadas y persistentes en medianías y cumbres expuestas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, más intenso en vertientes este y oeste, girando a noreste al final del día.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 22

LA PALMA — Precipitaciones en el norte y este

Poco nuboso, tendiendo a nuboso durante la mañana, con precipitaciones ocasionales en el norte y este a partir del mediodía, que podrían ser localmente moderadas y persistentes en medianías y cumbres expuestas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en cumbres, más acusados en las máximas. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando por la tarde, con posibles rachas muy fuertes en el extremo noroeste y la punta sur.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 22

EL HIERRO — Nubosidad en aumento en el norte

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en el norte por la tarde. Probabilidad de precipitaciones débiles en medianías del norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, girando a noreste y arreciando al final del día.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 15