Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

Una operación conjunta de la Policía Nacional y el Cuerpo General de la Policía Canaria ha permitido desmantelar una red presuntamente vinculada a delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores en la isla de Gran Canaria. El dispositivo, desarrollado el pasado 16 de diciembre, se saldó con cuatro personas detenidas y cuatro registros domiciliarios practicados de manera simultánea: dos en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Durante la intervención, los agentes incautaron diverso material digital e informático, así como dispositivos de almacenamiento que ya están siendo analizados por las unidades especializadas. Además, se localizó un arma de fuego tipo revólver y se encontraron sustancias estupefacientes en tres de los inmuebles inspeccionados.

La Policía Nacional y Policía Autonómica Canaria desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores. / Guardia Civil

La investigación, que continúa abierta, se inició a partir del intercambio de información entre ambos cuerpos policiales, lo que permitió detectar indicios coincidentes sobre una posible red dedicada a la explotación sexual de menores. Desde ese momento, se estableció una coordinación estrecha con la autoridad judicial para avanzar en las diligencias.

Las primeras pesquisas han permitido identificar a siete víctimas, todas ellas menores residentes en centros de protección del Gobierno de Canarias, y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones en las próximas semanas.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó prisión provisional para los cuatro implicados.

Tanto la Policía Nacional como el Cuerpo General de la Policía Canaria han reiterado su firme compromiso en la lucha contra la explotación sexual infantil, y han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y erradicar este tipo de delitos de especial gravedad.