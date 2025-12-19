Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalamiento TeldeMiguel RosasFallecido barranquismo Gran CanariaUD Las PalmasTiempo en CanariasAguacatesComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

La operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Canaria se salda con cuatro detenidos, registros en Las Palmas y Santa Lucía de Tirajana, y la localización de siete víctimas menores de edad

Desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores

Desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una operación conjunta de la Policía Nacional y el Cuerpo General de la Policía Canaria ha permitido desmantelar una red presuntamente vinculada a delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores en la isla de Gran Canaria. El dispositivo, desarrollado el pasado 16 de diciembre, se saldó con cuatro personas detenidas y cuatro registros domiciliarios practicados de manera simultánea: dos en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Durante la intervención, los agentes incautaron diverso material digital e informático, así como dispositivos de almacenamiento que ya están siendo analizados por las unidades especializadas. Además, se localizó un arma de fuego tipo revólver y se encontraron sustancias estupefacientes en tres de los inmuebles inspeccionados.

La Policía Nacional y Policía Autonómica Canaria desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores.

La Policía Nacional y Policía Autonómica Canaria desarticulan una red vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores. / Guardia Civil

La investigación, que continúa abierta, se inició a partir del intercambio de información entre ambos cuerpos policiales, lo que permitió detectar indicios coincidentes sobre una posible red dedicada a la explotación sexual de menores. Desde ese momento, se estableció una coordinación estrecha con la autoridad judicial para avanzar en las diligencias.

Las primeras pesquisas han permitido identificar a siete víctimas, todas ellas menores residentes en centros de protección del Gobierno de Canarias, y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones en las próximas semanas.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó prisión provisional para los cuatro implicados.

Noticias relacionadas y más

Tanto la Policía Nacional como el Cuerpo General de la Policía Canaria han reiterado su firme compromiso en la lucha contra la explotación sexual infantil, y han subrayado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y erradicar este tipo de delitos de especial gravedad.

TEMAS

  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  4. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  5. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  6. La Bonoloto toca en Canarias
  7. La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias
  8. Los canarios que vivieron aislados durante siglos en los pantanos de Luisiana

Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

Así será el tiempo en Canarias en Navidad y Nochevieja : el contraste meteorológico de 2025

Así será el tiempo en Canarias en Navidad y Nochevieja : el contraste meteorológico de 2025

La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias este viernes: atención al norte de las islas

Ni Doña Manolita ni el Gato Negro: estas son las administraciones de Canarias que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

El Gobierno de Canarias resuelve una primera fase de las becas universitarias con 3,6 millones de euros

El Gobierno de Canarias resuelve una primera fase de las becas universitarias con 3,6 millones de euros

Canarias busca sin éxito auxiliares de educación especial para las islas no capitalinas

Canarias busca sin éxito auxiliares de educación especial para las islas no capitalinas

Estos son los rituales más extraños que hacen los canarios para la Lotería de Navidad 2025

Estos son los rituales más extraños que hacen los canarios para la Lotería de Navidad 2025

Los contagios de gripe crecen un 20% en Canarias, que se queda a las puertas del escenario 2 de riesgo

Los contagios de gripe crecen un 20% en Canarias, que se queda a las puertas del escenario 2 de riesgo
Tracking Pixel Contents