La cara amable que siguen dejando las lluvias en Canarias

La borrasca Emilia del pasado fin de semana en Canarias y las lluvias que han caído en lo que llevamos de esta, han marcado la meteorología en el Archipiélago con un episodio del tiempo intenso que ha dejado imágenes poco frecuentes y consecuencias desiguales en todo el Archipiélago.

El paso de este sistema atlántico ha evidenciado, una vez más, la capacidad de la naturaleza para aportar beneficios muy necesarios y, al mismo tiempo, generar situaciones de riesgo.

Nieve y lluvias muy esperadas en las islas

Uno de los efectos más llamativos de Emilia ha sido la nieve en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, un fenómeno poco habitual que no se veía con esta intensidad desde hace tiempo. Estas estampas invernales se han acompañado de lluvias generalizadas que han permitido que barrancos secos desde hace años volvieran a correr, una señal positiva tras largos periodos de sequía.

José Pérez Curbelo

Las precipitaciones han favorecido además al sector primario, con campos que dentro de muy poco recuperarán el verde y presas que han recibido aportes de agua en islas donde cada episodio de lluvia es clave para la gestión de los recursos hídricos. Este tipo de borrascas contribuye a recargar acuíferos y embalses, fundamentales para la agricultura en las islas.

Incidencias y daños por el temporal

Junto a estos efectos positivos, Emilia también ha mostrado su cara más adversa. En distintos puntos del Archipiélago se han registrado carreteras cortadas, desprendimientos y viviendas afectadas, lo que ha obligado a activar dispositivos de emergencia y a extremar la precaución.

La Provincia

El Gobierno de Canarias, a través de los planes de protección civil, ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones oficiales durante episodios de meteorología adversa, especialmente en zonas de montaña y barrancos

Un recordatorio de la fuerza de la naturaleza

El paso de la borrasca Emilia deja un balance mixto: alivio para el medio natural y el campo, pero también momentos de dificultad para la población.

Un episodio que subraya la necesidad de prevención, planificación y respeto por el entorno en un territorio especialmente sensible a los fenómenos meteorológicos extremos.

Desprendimiento en una carretera de Valsequillo, este sábado, por la borrasca Emilia / La Provincia

Más lluvia hasta Nochebuena

El cielo de Canarias no ha dejado de mandar lluvia tras el paso de la borrasca Emilia. Los aguaceros, aunque con menos intensidad, siguen regando las Islas de manera desigual y dejando bonitas imágenes, como las que han compartido en sus redes sociales @controladores. Es el caso del precioso arcoíris de ayer, jueves, en el aeropuerto de Gran Canaria.

Sin embargo, las lluvias no han terminado por este año y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que continuarán durante este fin de semana y también podrían extenderse hasta la próxima Nochebuena.