La cara amable que siguen dejando las lluvias en Canarias

La borrasca Emilia dejó nieve en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, además de lluvias que beneficiaron al sector primario, recargaron acuíferos y presas y días después continúan regando las Islas

La cara amable que siguen dejando las lluvias en Canarias

La cara amable que siguen dejando las lluvias en Canarias

Ismael Cabrera García/FOTO: @controladores

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Emilia del pasado fin de semana en Canarias y las lluvias que han caído en lo que llevamos de esta, han marcado la meteorología en el Archipiélago con un episodio del tiempo intenso que ha dejado imágenes poco frecuentes y consecuencias desiguales en todo el Archipiélago.

El paso de este sistema atlántico ha evidenciado, una vez más, la capacidad de la naturaleza para aportar beneficios muy necesarios y, al mismo tiempo, generar situaciones de riesgo.

Nieve y lluvias muy esperadas en las islas

Uno de los efectos más llamativos de Emilia ha sido la nieve en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, un fenómeno poco habitual que no se veía con esta intensidad desde hace tiempo. Estas estampas invernales se han acompañado de lluvias generalizadas que han permitido que barrancos secos desde hace años volvieran a correr, una señal positiva tras largos periodos de sequía.

Nieve en la cumbre de Gran Canaria por la borrasca Emilia

Nieve en la cumbre de Gran Canaria por la borrasca Emilia

José Pérez Curbelo

Las precipitaciones han favorecido además al sector primario, con campos que dentro de muy poco recuperarán el verde y presas que han recibido aportes de agua en islas donde cada episodio de lluvia es clave para la gestión de los recursos hídricos. Este tipo de borrascas contribuye a recargar acuíferos y embalses, fundamentales para la agricultura en las islas.

Incidencias y daños por el temporal

Junto a estos efectos positivos, Emilia también ha mostrado su cara más adversa. En distintos puntos del Archipiélago se han registrado carreteras cortadas, desprendimientos y viviendas afectadas, lo que ha obligado a activar dispositivos de emergencia y a extremar la precaución.

El barranco de Tirma, en Gran Canaria, corre con la lluvia de la borrasca Emilia

El barranco de Tirma, en Gran Canaria, corre con la lluvia de la borrasca Emilia

La Provincia

El Gobierno de Canarias, a través de los planes de protección civil, ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones oficiales durante episodios de meteorología adversa, especialmente en zonas de montaña y barrancos

Un recordatorio de la fuerza de la naturaleza

El paso de la borrasca Emilia deja un balance mixto: alivio para el medio natural y el campo, pero también momentos de dificultad para la población.

Un episodio que subraya la necesidad de prevención, planificación y respeto por el entorno en un territorio especialmente sensible a los fenómenos meteorológicos extremos.

El paso de la borrasca Emilia por Gran Canaria, en imágenes (13/12/2025)

El paso de la borrasca Emilia por Gran Canaria, en imágenes (13/12/2025)

Ver galería

Desprendimiento en una carretera de Valsequillo, este sábado, por la borrasca Emilia / La Provincia

Más lluvia hasta Nochebuena

El cielo de Canarias no ha dejado de mandar lluvia tras el paso de la borrasca Emilia. Los aguaceros, aunque con menos intensidad, siguen regando las Islas de manera desigual y dejando bonitas imágenes, como las que han compartido en sus redes sociales @controladores. Es el caso del precioso arcoíris de ayer, jueves, en el aeropuerto de Gran Canaria.

Sin embargo, las lluvias no han terminado por este año y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que continuarán durante este fin de semana y también podrían extenderse hasta la próxima Nochebuena.

El 3I/Atlas es "extraordinariamente normal": las primeras observaciones de su coma tiran por tierra las teorías sobre su origen alienígena

El 3I/Atlas es "extraordinariamente normal": las primeras observaciones de su coma tiran por tierra las teorías sobre su origen alienígena

Rubén Pérez Correa: "Si hay dinero para tanques, tiene que haberlo para menores migrantes"

Rubén Pérez Correa: "Si hay dinero para tanques, tiene que haberlo para menores migrantes"

La cara amable que siguen dejando las lluvias en Canarias

Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

Cae una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria: cuatro detenidos y siete víctimas localizadas

Así será el tiempo en Canarias en Navidad y Nochevieja : el contraste meteorológico de 2025

Así será el tiempo en Canarias en Navidad y Nochevieja : el contraste meteorológico de 2025

La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias este viernes: atención al norte de las islas

Ni Doña Manolita ni el Gato Negro: estas son las administraciones de Canarias que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

El Gobierno de Canarias resuelve una primera fase de las becas universitarias con 3,6 millones de euros

El Gobierno de Canarias resuelve una primera fase de las becas universitarias con 3,6 millones de euros
