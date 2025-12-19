Contenido patrocinado
Cuida tu corazón
Buenos hábitos para cuidar tu salud cardiovascular.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, pese a que el 80% de las muertes prematuras por esta causa podrían prevenirse con hábitos de vida saludables.
Los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo.
Estos son los cuatro consejos básicos:
- Cuida tu alimentación. Basa tu dieta en frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva virgen extra. Reduce la sal, el azúcar y las grasas saturadas.
- Muévete cada día. Realiza al menos 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana.
- Vigila tu tensión arterial, colesterol y glucosa con revisiones periódicas.
- Y sobre todo, si eres fumador, abandona el tabaco. Es el factor de riesgo más importante y evitable.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
- La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento
- La Bonoloto toca en Canarias
Cuida tu corazón
Contenido patrocinado