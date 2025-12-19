Cuida tu corazón

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, pese a que el 80% de las muertes prematuras por esta causa podrían prevenirse con hábitos de vida saludables.

Los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo.

Estos son los cuatro consejos básicos: