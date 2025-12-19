Cuida tu corazón

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colegio de Enfermería: Cuidar el corazón

La Provincia

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, pese a que el 80% de las muertes prematuras por esta causa podrían prevenirse con hábitos de vida saludables.

Los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. 

Estos son los cuatro consejos básicos: 

  • Cuida tu alimentación. Basa tu dieta en frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva virgen extra. Reduce la sal, el azúcar y las grasas saturadas.
  • Muévete cada día. Realiza al menos 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana.
  • Vigila tu tensión arterial, colesterol y glucosa con revisiones periódicas.
  • Y sobre todo, si eres fumador, abandona el tabaco. Es el factor de riesgo más importante y evitable.

