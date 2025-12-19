¿Discusión en Nochebuena? Esta expresión canaria es la mejor salida

Una de las señas de identidad más reconocibles de las Islas Canarias es su manera de hablar. El dialecto de las Islas está lleno de palabras, giros y expresiones propias que solo quienes han nacido o vivido en Canarias entienden a la perfección. Esa riqueza lingüística se cuela también en la vida cotidiana… y, por supuesto, en la Navidad.

Durante estas fechas, marcadas por las reuniones familiares, no siempre reina la calma. Las comidas largas, los debates repetidos y las opiniones enfrentadas pueden generar más de un momento incómodo. Para esas situaciones tan habituales, el habla canaria tiene un as bajo la manga.

¿Cuál es el refrán canario ideal para la Navidad?

Cuando una conversación empieza a subir de tono y alguien quiere poner punto final al debate sin perder el buen humor, hay una expresión que nunca falla: “Arráyate un millo”.

Más que un simple refrán, esta frase condensa en solo tres palabras la ironía, la creatividad y el carácter cercano del lenguaje canario. Su uso suele provocar sonrisas y ayuda a rebajar tensiones sin necesidad de entrar en discusiones mayores.

¿Qué significa “Arráyate un millo”?

Se trata de una expresión habitual en contextos coloquiales e informales. Se emplea cuando una persona quiere transmitir que está cansada de un tema concreto o que prefiere que la dejen tranquila. Dicho de otra manera, equivale a pedir que se cambie de conversación sin resultar especialmente ofensivo. Por eso, es una herramienta perfecta para las sobremesas navideñas, donde no siempre es fácil esquivar ciertos asuntos.

El origen del refrán

El origen de “Arráyate un millo” se remonta a los juegos de cartas. En este contexto, se utilizaban granos de millo para marcar los puntos obtenidos por el ganador. Hay quiénes aseguran que esta expresión puede tener distintas interpretaciones y contar con frases similares dentro del habla canaria.