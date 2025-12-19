Feijóo y el mapa que se le resiste: quién tiene realmente más kilómetros de costa en España

La geografía parece una asignatura superada… hasta que alguien decide improvisar con ella delante de un micrófono. Eso es, más o menos, lo que ocurrió en la reciente cena de Navidad del Partido Popular celebrada en Alcorcón (Madrid), cuando su líder, Alberto Núñez Feijóo, decidió presumir de litoral y acabó chapoteando en un charco cartográfico de proporciones respetables. Porque no, por mucho cariño que se le tenga al terruño, Galicia no es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de España, ni siquiera haciendo malabares con rías, riberas y sumas creativas.

El comentario, lanzado en tono distendido y con una broma incluida sobre que “los andaluces no saben contar”, pretendía situar a Galicia por encima de Andalucía en extensión litoral. Sin embargo, el problema no fue solo el chascarrillo, sino el dato. O mejor dicho, los datos. Porque en España, cuando se habla de costa, hay comunidades que juegan en otra liga: los archipiélagos.

Un error que no es nuevo: la costa y sus trampas

Medir kilómetros de costa no es tan sencillo como parece. Existe incluso un concepto matemático conocido como la paradoja de la línea de costa, formulada por el matemático Benoît Mandelbrot, que explica que cuanto más detallada es la medición, más larga resulta la costa. Es decir, si se mide con regla, sale una cifra; si se mide con lupa, sale otra mayor. Pero una cosa es la complejidad científica y otra muy distinta sumar “las dos riberas de cada ría” como si fueran puntos extra en un concurso.

Según los criterios habituales utilizados por organismos oficiales como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Ministerio para la Transición Ecológica, la medición de la costa se refiere al litoral marítimo, no a las orillas interiores de rías, estuarios o bahías profundas. Y con esos criterios claros, el ranking cambia bastante respecto al relato pronunciado en la cena navideña.

Canarias, la gran olvidada en el discurso

Si se atiende a los datos oficiales, Canarias es la comunidad autónoma española con más kilómetros de costa, con aproximadamente 1.501 kilómetros. Este dato puede consultarse tanto en el IGN como en estudios de referencia como los del Observatorio del Litoral o informes del propio Ministerio para la Transición Ecológica (miteco.gob.es), que analizan la distribución y protección del litoral español.

El motivo es sencillo: siete islas principales, varios islotes y una orografía volcánica muy recortada hacen que el litoral canario sea largo y variado. Playas, acantilados, calas y zonas rocosas se suceden isla tras isla, sumando kilómetros sin necesidad de hacer cuentas creativas.

Galicia: mucha ría, mucho mérito… pero no liderazgo absoluto

Galicia es, sin duda, una potencia litoral. Sus famosas rías altas y rías bajas conforman uno de los paisajes costeros más singulares de Europa y son objeto de numerosos estudios científicos, como los publicados por la Universidade de Vigo o el CSIC, que analizan su biodiversidad y productividad marisquera. Según datos oficiales, Galicia cuenta con alrededor de 1.498 kilómetros de costa, cifra que puede ascender hasta unos 1.629 kilómetros si se adoptan criterios más amplios, similares a los defendidos por Feijóo.

Ahora bien, incluso aceptando esa versión “extendida”, Galicia no desplaza a Canarias del primer puesto. Y mucho menos convierte a Andalucía en la segunda clasificada. El mapa, por mucho que se doble, no da para tanto.

Baleares, el archipiélago que tampoco entra en el chiste

Antes de llegar a Andalucía, hay otra comunidad que suele quedarse fuera de estos debates improvisados: Islas Baleares. Con unos 1.283 kilómetros de costa, el archipiélago balear ocupa el tercer lugar en el ranking nacional. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, junto a numerosos islotes, suman una costa irregular y muy fragmentada, analizada en estudios como los del Govern de les Illes Balears y proyectos europeos sobre erosión costera disponibles en portales como europa.eu.

Es decir, incluso aunque Galicia se colocara en cabeza, Baleares seguiría estando por delante de Andalucía. Un detalle que convierte la afirmación de Feijóo en un pequeño sudoku geográfico sin solución posible.

Andalucía: menos kilómetros, más visibilidad

Andalucía cuenta con aproximadamente 910 kilómetros de litoral marítimo, repartidos entre el Atlántico y el Mediterráneo. Desde las playas de Huelva y Cádiz hasta la Costa del Sol y el litoral almeriense, la comunidad andaluza no lidera en número de kilómetros, pero sí en impacto turístico y económico. Según datos de Turespaña y del Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo costero andaluz genera miles de millones de euros al año y concentra una parte muy relevante del empleo ligado al sector servicios.

Por tanto, aunque no sea la comunidad con más costa, reducir su peso a una cuestión de “saber contar” resulta, como mínimo, discutible.

El problema no es el dato, es el mensaje

Más allá del ranking, el episodio revela algo habitual en la política española: el uso ligero de los datos cuando el contexto es distendido. El humor es un recurso legítimo, pero cuando se mezclan bromas con cifras objetivas, el riesgo de meter la pata aumenta. Y en tiempos de verificación constante, donde webs como Maldita.es, Newtral o EFE Verifica contrastan declaraciones públicas casi en tiempo real, estos deslices no pasan desapercibidos.

Además, no es la primera vez que la geografía juega malas pasadas en el discurso político. Desde confusiones entre provincias y comunidades hasta mapas mal coloreados en presentaciones oficiales, el territorio sigue siendo un terreno resbaladizo.

El Instituto Geográfico Nacional publica mapas detallados del litoral español; el Ministerio para la Transición Ecológica ofrece informes sobre la gestión de costas; y universidades como la de Cantabria o la de Barcelona han desarrollado estudios sobre la morfología litoral accesibles en revistas científicas como Estuarine, Coastal and Shelf Science.

Todos coinciden en lo esencial: Canarias lidera, Galicia y Baleares le siguen, y Andalucía ocupa el cuarto puesto. Sin rías sumadas a ojo y sin necesidad de bromas comparativas.

Cuando la costa se convierte en debate político

Al final, el episodio de Feijóo demuestra que incluso algo aparentemente neutro como un kilómetro de costa puede convertirse en munición política. Y también que, antes de sacar la calculadora, conviene mirar el mapa completo. Porque España, con sus casi 8.000 kilómetros de litoral sumando península, archipiélagos y ciudades autónomas, es un país eminentemente costero… y muy sensible a cómo se cuentan esas cifras.

Quizá la próxima vez, en lugar de sumar riberas, baste con brindar, sonreír y dejar que los mapas descansen. Al fin y al cabo, el mar no se mueve, pero los datos mal contados sí generan olas.