Un frenético agente de policía de Gran Canaria

El 11 de febrero de 1937, uno de los salones del Hotel Santa Brígida acogió un homenaje al agente de policía Luis de Teresa Beltrán por parte de la Jefatura Provincial y Local de Falange Española. Se habían reunido unos 80 comensales, congregando a la flor y nata del falangismo grancanario, junto con militares y paisanos. Lo trasladaban a La Coruña y sus más cercanos camaradas le querían hacer una cariñosa despedida.

La crónica del periódico Falange del día después describe la mesa presidencial: el jefe provincial y falangista de la primera hora José Medina Anaya, el delegado de Orden Público Cristóbal García Uzuriaga, y los capitanes Guillermo Siso Pedrós y Antonio García López. Junto estaba el poder civil emergente, deseoso de hacer méritos en la retaguardia, pero los militares predominaban en el homenaje en sus dos ramas punitivas, la que se dedicaba al castigo y represión directa y la judicial mediante los consejos de guerra. Los colores de la enseña rebelde bicolor y la bandera falangista, así como los retratos de Franco y José Antonio, abrigaban la pared presidencial. A raíz de las intervenciones, la temperatura de la sala iba creciendo, los vivas a España, a Franco y al Ausente se combinaban con continuas incorporaciones del asiento para hacer el inevitable saludo fascista. Aquello parecía un mecanismo dotado de un resorte colectivo de fanatismo, cuyos argumentos empezaban, se desarrollaban y terminaban con la simple emoción de unos guerreros de retaguardia que pugnaban por gritar más alto. Y, como estábamos en Carnaval, los comensales se esforzaron en convertirse en actores de su propia realidad.

Aquel día las palabras corrieron a raudales a cargo de los miembros de la mesa y otros como Luis Benítez Inglott, Sixto García Rodríguez, Mariano Santa Ana de la Rosa y, naturalmente, el comisario Luis de Teresa. Sin duda, el más cualificado de todos ellos fuera el poeta Luis Benítez Inglott, quien desplegó toda su florida prosa para ofrecer el retrato del rocoso comisario: «Tu corazón fuerte supo ser nuestro reducto y tu impulso brioso, casi frenético, nos dio aliento». Semanas después el vate sería víctima del brío frenético, fue detenido y condenado a prisión. No sabemos cuáles fueron las causas después de ostentar el cargo de delegado de Prensa y Propaganda y tener el control del periódico Falange, pero existen dos hipótesis, la de su homosexualidad y la de haber denunciado algunas corruptelas. Quizá estos dos motivos operaran conjuntamente para su caída en desgracia. Estuvo alrededor de un año en prisión y, tal y como cuenta Rodríguez Doreste en Cuadros del Penal, dejó su testimonio en el más bello poema que se escribiera en las cárceles canarias, El adiós en la noche, dedicado a los 27 presos de Arucas condenados a muerte. Afortunadamente, la pena les fue conmutada por la de reclusión perpetua, al parecer gracias a las gestiones del obispo Pildain, recién llegado a la isla. Además, ya habían matado a 73 personas en Arucas anteriormente, con lo que el Golem asesino ya estaba saciado.

Campo de Concentración de Gando, en Gran Canaria, desde donde fueron liberados cientos de presos para ser asesinados aseasesinatode presos / La Provincia

Pero volvamos al homenaje al comisario De Teresa. De las restantes intervenciones hay que destacar la de otro de los cruzados de la retaguardia, Sixto García, que en esa época ostentaba el cargo de jefe local de Falange. Muchos testimonios lo identifican como uno de los protagonistas más destacados en las detenciones, torturas y asesinatos de los presos políticos republicanos, pero oficialmente era una cabeza visible en desfiles y homenajes a sus caídos en combate, aparte de disertar por la radio oficial sobre las bondades del nacional-sindicalismo. Pero la cúpula de la Falange local y provincial fue removida en casi su totalidad con la creación del nuevo partido unificado de falangistas, carlistas y algunos de la antigua derecha tradicional. Los gerifaltes desplazados fueron enviados a los frentes de guerra peninsulares a mediados de 1937, aunque algunos se hicieran los remolones y se pusieran enfermos para diferir su ida al frente.

Pero las palabras de Sixto en el homenaje a De Teresa suenan nostálgicas, recordando la época gloriosa en que fueron detenidos por el gobierno republicano en abril de 1936 y encarcelados durante un mes en la Prisión Provincial de Las Palmas. Falange Española fue prohibida en toda España por conspirar y atentar contra el orden constitucional y, en consecuencia, los militantes más destacados fueron apresados preventivamente. Precisamente, según las palabras algo exageradas de Sixto García, el comisario los apoyó y se jugó la vida y su carrera cuando era un simple agente. Hasta les llevó un queso canario para hacer las horas de encierro más agradables. De todas formas, De Teresa es un buen infiltrado golpista en la policía republicana.

Otro de los intervinientes fue Mariano Santa Ana de la Rosa, personaje importante en el esquema represivo. Era teniente de la Guardia Civil durante el golpe militar del 18 de julio, y como tal contribuyó a rendir el Gobierno civil de Las Palmas, actuando de enlace entre los rebeldes del gobierno militar y sus contactos en el interior de la sede de la primera autoridad civil de la provincia. En los meses siguientes este papel de enlace lo seguirá ejerciendo, pero esta vez como delegado militar en la Comisaría de Investigación y Vigilancia, convirtiéndolo en una pieza imprescindible para validar las torturas y los asesinatos que se estaban cometiendo, por supuesto con el protagonismo estelar del homenajeado Luis de Teresa. También tenía un cargo en Falange como jefe local de milicias, lo que lo unía a Sixto García en el control de las huestes falangistas, muchas de las cuales ya tenían en su haber un largo currículum en las tareas de eliminar a sus supuestos enemigos.

No merece la pena seguir glosando este aquelarre del Hotel Santa Brígida, pero lo que llama la atención es que más que un reconocimiento a un compañero que los abandonaba, era una petición velada para que no se fuera. Y es que no hay que leer entre líneas, las referencias son explícitas. El comunicado oficial del acto lo firman conjuntamente Medina Anaya y Sixto García, jefe provincial y local de Falange, respectivamente. La frase siguiente es inequívoca: «El servicio te aleja de nosotros. No hace falta decir cuánto nos contraría la separación, porque Falange de Las Palmas y este pueblo necesitan que tu labor ni se interrumpa ni se malogre. Pero la disciplina nos dice a ti y a nosotros que las órdenes no se discuten: se cumplen. Serenamente te tributamos un hasta luego...».

Pero el propio homenajeado no se quedó atrás con los reproches, esta vez implícitos: «El Mando al trasladarme me obliga a abandonar mi patria chica… Mi mayor satisfacción será un día volver junto a vosotros porque aquí he hallado el verdadero sentido de la camaradería y de la amistad. Si volviera tendremos nuevamente ocasión de gritar juntos como ahora y como en los tiempos heroicos de las luchas contra la canalla de Madrid».

La pregunta que nos asalta es por qué el comisario De Teresa era tan importante en las Islas. Sigamos su trayectoria. Haciendo un repaso de la plantilla de la policía de Las Palmas durante la República nos encontramos con nuestro protagonista como agente de investigación y vigilancia, aunque desconocemos la fecha de su llegada a la isla, probablemente a mediados de esa década. En enero de 1936 hace funciones de policía en Tenerife en comisión de servicio, quizá para ayudar a combatir el poderoso movimiento anarco-sindicalista en la capital de la provincia occidental. Pero no hay duda que es uno más de los agentes y en nada destacó. Biografías posteriores le otorgan el título de abogado, cosa que dudo mucho a tenor de su historial anterior; más parece un intento grosero de blanquear su trayectoria profesional para justificar su meteórico ascenso en el escalafón. Pero su momento de gloria comenzó a raíz del 18 de julio. La plantilla de la policía en Las Palmas estaba compuesta por un comisario, dos inspectores, 26 agentes y tres conductores.

De todos ellos solo un agente, Nicolás Ballester Navarro, y un conductor, Tomás Lancha Ruiz, se negaron firmar la adhesión a la rebelión. Los dos terminaron encarcelados por un largo tiempo. Hubo otro agente supuestamente detenido durante los primeros días de la asonada, Eduardo Lizarza Cortés, que se hizo pasar por republicano para denunciar posibles conspiraciones o conciliábulos de los presos, aunque estos lo cataron inmediatamente.

Pero las aguas andaban revueltas en la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Las Palmas después del 18 de julio. Se conoce que hubo importantes tiras y aflojas entre sus componentes para figurar en la cúpula provincial. De Teresa era el candidato de los falangistas y los militares y el 1 de agosto consiguió ser el segundo de a bordo de la institución policial con el cargo de inspector jefe de todos los servicios. Meses después, nuestro personaje era el dueño y señor de la Comisaría, con un poder inmenso, precisamente cuando la represión contra los republicanos se había vuelto más sangrienta.

El homenaje del Hotel de Santa Brígida, a mediados de febrero, era una prueba de la ‘eficaz’ labor de Luis de Teresa y de la satisfacción de los mandos militares y civiles con él. Y es que tenían motivos, sobre todo con las detenciones producidas a raíz del supuesto intento republicano de asaltar el Cuartel de La Isleta y, de paso, liberar a los presos del Campo de Concentración. Y es supuesto porque la sospecha es que ese acontecimiento descabellado se trató de una inmensa provocación, orquestada por la policía, en la que convencieron a unos jóvenes ingenuos para saltar la valla del recinto militar, cosa que intentaron el 2 de enero del nuevo año. Inmediatamente, surgieron policías y falangistas que detuvieron a la mayoría de los implicados. A este tema ya dedicaremos otro artículo, pero lo que interesa analizar aquí es qué dio lugar a un ciclo represivo muy intenso y sangriento. Las diferentes comisarías se llenaron de nuevos presos -muy jóvenes y hasta menores de edad-, el campo de concentración de La Isleta se nutrió de 114 nuevos presos procedentes del Gobierno Militar y la Comisaría de Investigación y Vigilancia. Además, del Campo de Concentración de La Isleta se llevaron a 10 presos para interrogarlos, supuestamente conjurados con los jóvenes republicanos. Y, por supuesto, se montó un consejo de guerra el 23 de febrero que implicaba a 60 personas. La sentencia fue durísima: 10 penas de muerte que fueron confirmadas y los reos ejecutados el 2 de marzo. Solo hubo 17 personas absueltas, al resto le cayeron largas penas de prisión.

¿Pero Luis de Teresa llegó a irse? Bueno, sí y no. Sí porque su destino estaba en La Coruña y para allí se fue el 20 de febrero. Y no porque el 4 de marzo regresó a Las Palmas, pero volvió a irse a la Península el 22 de ese mes. Fueron 17 días que aprovecharía para ver a sus amigos, a sus camaradas, para renovar los contactos y para recordar los días felices en los que tan a gusto estaba en la isla. ¿Y para qué más? Pues teniendo en cuenta lo que pasó en esos días podemos elaborar una hipótesis. Entre el 4 y el 18 de marzo fueron liberados del Campo de Concentración de Gando 348 presos en oleadas sucesivas, casi diarias. Aparentemente fueron puestos en libertad, pero partidas de falangistas y fuerzas del orden esperaban a muchos de los liberados para cazarlos, ya sea a la salida del Campo, por el trayecto hasta sus hogares, y hasta en los mismos domicilios. Algunos, lógicamente, lograron escapar de la persecución, pero esta cacería humana segó la vida de muchas personas, todavía los estamos contando e identificando. Hay un dato muy revelador: de los 103 asesinados en Arucas, Gáldar y Agaete entre el 19 de marzo y el 4 de abril de 1937, casi el 50% habían sido puestos en libertad desde el Campo de Concentración. Es lógico preguntar por el destino de todos los liberados. Quizá la respuesta esté en los barrios y riscos de Las Palmas.

¿Pero quién era De Teresa para montar esta gran orgía de sangre y, sobre todo, tenía tanto poder? Siempre he pensado que este ciclo represivo tan brutal fue ordenado por las altas instancias del nuevo Estado franquista en formación, quienes pensaban que a los canarios y canarias no se les había castigado lo suficiente. Quizá la fuga de los más de 30 republicanos presos y 100 soldados del fuerte de Villa Cisneros a mediados de marzo precipitara una operación de represalia que ya estaba diseñada con antelación. Lo cierto es que en el operativo de exterminio estaban implicados falangistas, policías, guardias civiles y militares en la tarea de la eliminación física de centenares de inocentes. Siguiendo este razonamiento, De Teresa fue el que coordinó todo el operativo. Naturalmente, sin papeles ni órdenes escritas por medio. Hizo el trabajo y se fue a su destino peninsular, probablemente añorando lo feliz que había sido en las Islas. Seguiremos investigando.