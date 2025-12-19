Fuerteventura activa el primer ecosistema de movilidad con hidrógeno verde en Canarias

Fuerteventura ha dado un paso decisivo para situarse en la vanguardia de la transición energética europea. La isla presentó este viernes el primer ecosistema de movilidad basado en hidrógeno verde del Archipiélago, un proyecto pionero que combina la primera hidrolinera operativa de Canarias con un rent a car impulsado por una flota de vehículos de hidrógeno única en España y sin precedentes en el sector del alquiler turístico. Una proyecto que lidera IR Maxoinversores de la mano de Repsol y Toyota Canarias.

El acto de presentación, celebrado en el municipio de Pájara, escenificó una apuesta que va mucho más allá de la inauguración de una infraestructura concreta. Se trata de una iniciativa que nace en Fuerteventura, desde la realidad insular, pero con vocación internacional. Un proyecto que conecta producción local de hidrógeno verde, movilidad sin emisiones y generación de empleo cualificado. Un modelo que no se plantea como un proyecto piloto, sino como una solución real ya en funcionamiento. "Este proyecto convierte a Fuerteventura en un laboratorio energético de referencia internacional", afirmó en la presentación la responsable de las estaciones de servicio IR Maxoinversiones, Erika Ruiz, quien insistió durante su discurso en que "la movilidad del futuro exige visión tecnología, infraestructura, formación y compromiso".

700 bares

La hidrolinera, operativa desde 2024, es la primera de Canarias capaz de suministrar hidrógeno a 700 bares, una capacidad necesaria para el uso de vehículos de pila de combustible en condiciones similares a las de los combustibles convencionales. Su puesta en marcha marca el inicio de una red que se ampliará en los próximos meses con la instalación de dos nuevas estaciones, una en el norte y otra en el centro de la isla. Con ello, Fuerteventura contará con tres puntos de suministro de hidrógeno verde, una cifra que la sitúa entre los territorios más avanzados de España en este tipo de tecnología.

Este despliegue permitirá abastecer no solo a los vehículos de alquiler, sino también a flotas profesionales y, en una fase posterior, al transporte intermodal. El objetivo es crear un ecosistema completo que dé respuesta a las necesidades reales de movilidad de una isla con una fuerte dependencia del transporte por carretera y del turismo, sin renunciar a la protección de un entorno natural especialmente frágil.

Vapor de agua

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es la puesta en marcha de un rent a car con una flota inicial de 50 vehículos de cero emisiones, 30 de ellos recién incorporados. Se trata de modelos Toyota Mirai, impulsados por hidrógeno verde, que emiten únicamente vapor de agua durante su circulación. Estos vehículos ofrecen una autonomía superior a los 650 kilómetros y pueden repostar en menos de cinco minutos, características que los convierten en una alternativa viable para el uso intensivo que exige el alquiler turístico.

La presencia de una flota de este tamaño dedicada exclusivamente al rent a car convierte a Fuerteventura en un caso prácticamente único a nivel internacional. No existen experiencias similares en el sector del alquiler, más allá de flotas de taxis o vehículos corporativos en grandes ciudades. Para Toyota Canarias, esta iniciativa encaja con su estrategia de movilidad multitecnológica, basada en la convivencia de distintas soluciones -electrificación, hidrógeno y combustibles renovables- para garantizar una transición energética accesible y adaptada a diferentes perfiles de usuarios. "Nosotros no nos hemos apuntado a esto ahora. Toyota lleva desde los años 90 desarrollando los vehículos híbridos y somos líderes globales en electrificación y el hidrógeno es una tecnología que forma parte de nuestro proyecto", afirmó el CEO de Toyota Canarias, Ismael Alemán, durante la presentación.

Desde Repsol también aplaudieron ese enfoque plural ya que junto al desarrollo del hidrógeno verde, el proyecto incorpora el uso de combustibles renovables ya disponibles en la red de estaciones de servicio de Canarias, capaces de reducir emisiones de CO₂ desde el primer momento sin necesidad de sustituir vehículos ni incrementar costes para el usuario. "El futuro pasa por proyectos innovadores como este con una visión de la multienergía en la que ofreces al cliente la posibilidad de elegir con qué tecnología se quiere descarbonizar", apuntó el director general de Cliente Repsol, Valero Marín.

Respaldo institucional

La parte privada no quiso perderse el evento que muchos calificaron de "hecho histórico", pero tampoco faltó el respaldo institucional. La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó el valor añadido de que una iniciativa de este calado nazca en una isla no capitalina y en el sur de la isla, contribuyendo a generar empleo de calidad, fijar talento joven y diversificar la economía local. En la misma línea, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, puso el foco en el esfuerzo personal y familiar que hay detrás de las inversiones empresariales que apuestan por crear futuro en el territorio.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó que proyectos como este sitúan a Fuerteventura en el plano internacional no solo como destino turístico, sino también como referente en innovación y movilidad sostenible. "La colaboración entre empresas y administraciones es una de las claves para que este tipo de iniciativas puedan materializarse", afirmó el presidente canario.

Este proyecto pionero en Fuerteventura demuestra que el hidrógeno ya no es una teoría del futuro, sino una realidad que puede tener un papel fundamental en el desarollo de la movilidad de Canarias.