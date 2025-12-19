El Gobierno de Canarias resuelve una primera fase de las becas universitarias con 3,6 millones de euros

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha publicado este 18 de diciembre la primera resolución definitiva de las becas universitarias para el curso 2025/2026, asignando un total de 3.609.139,78 euros a 3.797 expedientes ya gestionados de los 10.446 presentados.

De este conjunto, 1.204 solicitudes han sido finalmente concedidas en esta fase inicial, con ayudas dirigidas a cubrir conceptos como residencia, transporte, renta, diversidad funcional y tasas de matrícula, conforme a los criterios fijados en la convocatoria.

La consejera Migdalia Machín destacó que “resolver parte de las solicitudes desde el inicio del curso permite optimizar los plazos y mejorar la gestión del procedimiento”, marcando así una nueva etapa en el desarrollo de esta convocatoria.

Más fondos y agilidad en la gestión

El importe otorgado en el Anexo I asciende a 2.174.121,54 euros, lo que supone 716.509,60 euros más que en la primera resolución del curso anterior. Por universidades, se han gestionado 1.639 solicitudes correspondientes a la Universidad de La Laguna, 1.571 a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 587 a estudiantes matriculados en otros centros superiores.

En cuanto al reparto económico, se han concedido:

1.035.240,07 euros a estudiantes de la ULL,

715.608,79 euros a los de la ULPGC,

y 423.272,68 euros a quienes cursan estudios en otras instituciones.

De esta cuantía, 1.447.446,68 euros se abonarán directamente a las personas beneficiarias y 726.674,86 euros se destinarán al pago de tasas de matrícula a los centros públicos del sistema universitario canario.

Más del 60 % de solicitudes, aún en tramitación

La Dirección General de Universidades e Investigación, responsable de la gestión del proceso, continúa el análisis del resto de solicitudes. En estos momentos, 6.649 expedientes siguen en tramitación, lo que representa el 63,65 % del total, y se ha previsto un anticipo de 1.435.018,24 euros para cubrir las tasas de matrícula asociadas a estas solicitudes aún no resueltas.

La resolución publicada no incluye aún la modalidad de excelencia académica, que será objeto de una resolución independiente, según lo previsto en las bases de la convocatoria.