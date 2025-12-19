Ni Doña Manolita ni el Gato Negro: estas son las administraciones de Canarias que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se proyecta como uno de los momentos más esperados de esta época del año. La ilusión y la esperanza de quienes deciden comprar décimos se mezcla en este día que, para fortuna de algunos, puede convertirse en un momento especial e inolvidable.

Canarias es una de las comunidades autónomas de España que, en los últimos años, se ha beneficiado de la suerte. Por ello, las expectativas vuelven a situarse al alza este año.

¿Cuáles son las administraciones canarias con más suerte?

La Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo y, en las Islas Canarias, existen numerosas administraciones que están tocadas por la suerte, pues muchas de ellas han repartido premios en numerosas ocasiones. La fortuna ha decidido sonreír al Archipiélago.

Desde administraciones en Gran Canaria como, por ejemplo, La Bruja de Oro, hasta otras en Tenerife entre las que destaca la gasolinera La Chasnera, en Granadilla de Abona que, de hecho, es uno de los municipios canarios donde más Gordos han caído.

Administraciones de Gran Canaria que más premios han repartido

Estas son las administraciones de Gran Canaria que más premios han repartido:

San Bartolomé de Tirajana: las administraciones de El Tablero y San Fernando son famosas por la fortuna que reparten cada año. Es considerado uno de los municipios más afortunados de la Isla.

Archivo - Décimo Lotería Navidad de 2014 / EUROPA PRESS - Archivo

Telde : la ciudad grancanaria presenta varias administraciones populares en este sentido, pues fue la primera localidad en la que cayó por primera vez el Gordo de la Lotería de Navidad en las Islas, concretamente en el año 1978. Sin embargo, La Brujita de Telde , ubicada en el centro comercial Alcampo, es la más popular del municipio. En 2007, repartió el mayor premio de Euromillones hasta la fecha en Canarias, con 57 millones de euros .

En lo que respecta a Tenerife, la isla de Canarias también presenta varias administraciones que destacan sobre otras. Algunas de las que se pueden resaltar son La Chasnera, en Granadilla de Abona, El Gato Negro, en Los Realejos, y El Bohío, en La Matanza de Acentejo.