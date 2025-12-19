Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalamiento TeldeMiguel RosasFallecido barranquismo Gran CanariaUD Las PalmasTiempo en CanariasAguacatesComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Ni Doña Manolita ni el Gato Negro: estas son las administraciones de Canarias que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados de esta época

VÍDEO | La mejor manera de compartir un décimo de lotería: nombre y DNI de los participantes por escrito en el propio billete

VÍDEO | La mejor manera de compartir un décimo de lotería: nombre y DNI de los participantes por escrito en el propio billete

Santi García

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se proyecta como uno de los momentos más esperados de esta época del año. La ilusión y la esperanza de quienes deciden comprar décimos se mezcla en este día que, para fortuna de algunos, puede convertirse en un momento especial e inolvidable.

Canarias es una de las comunidades autónomas de España que, en los últimos años, se ha beneficiado de la suerte. Por ello, las expectativas vuelven a situarse al alza este año.

¿Cuáles son las administraciones canarias con más suerte?

La Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo y, en las Islas Canarias, existen numerosas administraciones que están tocadas por la suerte, pues muchas de ellas han repartido premios en numerosas ocasiones. La fortuna ha decidido sonreír al Archipiélago.

¿Cuál es el municipio de Gran Canaria que más veces se ha llevado el Gordo de la Lotería de Navidad?

¿Cuál es el municipio de Gran Canaria que más veces se ha llevado el Gordo de la Lotería de Navidad?

Desde administraciones en Gran Canaria como, por ejemplo, La Bruja de Oro, hasta otras en Tenerife entre las que destaca la gasolinera La Chasnera, en Granadilla de Abona que, de hecho, es uno de los municipios canarios donde más Gordos han caído.

Administraciones de Gran Canaria que más premios han repartido

Estas son las administraciones de Gran Canaria que más premios han repartido:

  • San Bartolomé de Tirajana: las administraciones de El Tablero y San Fernando son famosas por la fortuna que reparten cada año. Es considerado uno de los municipios más afortunados de la Isla.
Archivo - Décimo Lotería Navidad de 2014

Archivo - Décimo Lotería Navidad de 2014 / EUROPA PRESS - Archivo

  • Telde: la ciudad grancanaria presenta varias administraciones populares en este sentido, pues fue la primera localidad en la que cayó por primera vez el Gordo de la Lotería de Navidad en las Islas, concretamente en el año 1978. Sin embargo, La Brujita de Telde, ubicada en el centro comercial Alcampo, es la más popular del municipio. En 2007, repartió el mayor premio de Euromillones hasta la fecha en Canarias, con 57 millones de euros.
  • El Timple Dorado: se trata de una de las administraciones más antiguas de Las Palmas de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Acerca de Tenerife

En lo que respecta a Tenerife, la isla de Canarias también presenta varias administraciones que destacan sobre otras. Algunas de las que se pueden resaltar son La Chasnera, en Granadilla de Abona, El Gato Negro, en Los Realejos, y El Bohío, en La Matanza de Acentejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  4. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  5. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  6. La Bonoloto toca en Canarias
  7. La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias
  8. Los canarios que vivieron aislados durante siglos en los pantanos de Luisiana

Así será el tiempo en Canarias en Navidad y Nochevieja : el contraste meteorológico de 2025

Así será el tiempo en Canarias en Navidad y Nochevieja : el contraste meteorológico de 2025

La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias débiles en Canarias este viernes: atención al norte de las islas

Ni Doña Manolita ni el Gato Negro: estas son las administraciones de Canarias que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

El Gobierno de Canarias resuelve una primera fase de las becas universitarias con 3,6 millones de euros

El Gobierno de Canarias resuelve una primera fase de las becas universitarias con 3,6 millones de euros

Canarias busca sin éxito auxiliares de educación especial para las islas no capitalinas

Canarias busca sin éxito auxiliares de educación especial para las islas no capitalinas

Estos son los rituales más extraños que hacen los canarios para la Lotería de Navidad 2025

Estos son los rituales más extraños que hacen los canarios para la Lotería de Navidad 2025

Los contagios de gripe crecen un 20% en Canarias, que se queda a las puertas del escenario 2 de riesgo

Los contagios de gripe crecen un 20% en Canarias, que se queda a las puertas del escenario 2 de riesgo

Los economistas alertan de que Canarias se eterniza en el vagón de cola de España

Los economistas alertan de que Canarias se eterniza en el vagón de cola de España
Tracking Pixel Contents