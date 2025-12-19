Estos son los rituales más extraños que hacen los canarios para la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra de manera anual cada 22 de diciembre, es uno de los momentos más mágicos de la temporada. Se trata de un momento en el que la ilusión es la protagonista por la posible esperanzada de ganar el Gordo, el premio más codiciado de la temporada que representa un total de 400.000 euros.

Uno de los aspectos más curiosos que rodean al Sorteo Extraordinario de Navidad son las predicciones y supersticiones. Es tal la popularidad de este asunto que, en muchas ocasiones, existen números considerados feos o bonitos. Además, son muchos los videntes que se lanzan a hacer pronósticos sobre los posibles resultados del Sorteo.

¿Cuáles son los rituales más extraños para la Lotería de Navidad?

Son muchos los aspectos que rodean la decisión de adquirir un décimo de Lotería de Navidad y estos son algunos de los rituales más extraños que se han popularizado en la Lotería de Navidad 2024:

Los amuletos humanos : una de las prácticas más populares es frotar el décimo en la barriga de una mujer embarazada . Esta costumbre se extiende a la cabeza de las personas calvas

: una de las prácticas más populares es frotar el décimo en la barriga de una . Esta costumbre se extiende a la cabeza de las calvas Objetos mágicos para atraer la abundancia : existen algunos objetos que se han convertido en auténticos talismanes . Entre estos destacan, por ejemplo, las monedas de oro o las ramas de perejil

: existen algunos objetos que se han convertido en auténticos . Entre estos destacan, por ejemplo, las o Animales que atraen la suerte: otra de las costumbres más arraigada es la confianza en los animales o elementos que se asocian a la buena suerte . Algunos de estos son los gatos negros o las herraduras

que atraen la suerte: otra de las costumbres más arraigada es la confianza en los animales o elementos que se asocian a la . Algunos de estos son los gatos negros o las Numerología: la numerología y la confianza en las combinaciones feas y bonitas también toman una gran importancia en la Lotería de Navidad. Algunos compradores deciden seleccionar sus décimos en base a significados o fechas especiales como, por ejemplo, cumpleaños o aniversarios.

Además, muchas personas que juegan a la lotería suelen seguir tradiciones y constumbres cada mañana del 22 de diciembre, y creen que si las cambian, perderán su suerte.