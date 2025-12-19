Yolanda Díaz anuncia la subida que esperaban los trabajadores canarios: el Salario Mínimo Interprofesional podría aumentar en 2026

Tras la confirmación de la revalorización de las pensiones de cara a 2026, el Gobierno ya mira al siguiente objetivo, una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que abre ahora un proceso de negociación clave con sindicatos y patronal antes de llevar la propuesta al Congreso de los Diputados.

La posibilidad de un nuevo incremento del salario base ha sido recibida con optimismo por buena parte de los trabajadores, sobre todo en sectores como el comercio, la hostelería o los servicios, donde es muy común cobrar el SMI.

La última subida del SMI actual se aplicó a comienzos de 2025, cuando el Ministerio de Trabajo aprobó un incremento del 4,4%, elevando la cuantía mensual de 1.134 a 1.184 euros brutos. Desde entonces, Yolanda Díaz ha intentado pactar una nueva actualización, aunque las conversaciones mantenidas durante el año no han llegado a buen puerto.

Desde la llegada del actual Ejecutivo al poder en 2018, el salario mínimo ha experimentado una subida acumulada del 61%, una de las mayores revalorizaciones de la historia reciente. En estos momentos, quienes perciben el SMI cobran 16.576 euros brutos al año, repartidos en 14 pagas de 1.184 euros.

Una subida de hasta 90 euros mensuales sobre la mesa

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han vuelto a presionar al Gobierno para que el SMI dé un nuevo salto en 2026. Su propuesta pasa por un aumento cercano al 7,5%, con el objetivo de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.

De hacerse oficial, el SMI podría situarse en torno a los 1.273 euros brutos mensuales, lo que supondría casi 90 euros más al mes. Sin embargo, este incremento abriría un nuevo problema, porque el salario mínimo superaría los actuales umbrales de Renta exentos y obligaría a sus perceptores a tributar por IRPF.

Este no sería un problema nuevo, porque ya en 2025, Trabajo y Hacienda tuvieron que negociar a contrarreloj para evitar que quienes cobraban el SMI tuvieran que presentar la Declaración de la Renta, una solución que se cerró en el último momento.

Ahora, el futuro del salario mínimo vuelve a depender del diálogo social y del equilibrio interno del Gobierno. El objetivo del Ejecutivo es que, si hay acuerdo, la nueva subida del SMI pueda entrar en vigor desde los primeros meses de 2026, consolidando así otra de las grandes banderas sociales de la legislatura.