La Aemet anunca lluvias débiles para este domingo en Canarias
Las temperaturas seguirán con pocos cambios y el viento será moderado
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias una jornada que estará marcada en el norte de las islas de mayor relieve por un predominio de los cielos nubosos con precipitaciones débiles, pudiendo ser más significativas en medianías y a últimas horas.
En el resto, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en Lanzarote, así como en la vertiente sur de Tenerife.
Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos locales. Viento moderado de componente norte y brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.
Previsión del tiempo para la provincia de Las Palmas recogida por la agencia EFE:
LANZAROTE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y con probables precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, principalmente durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 14 21
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, especialmente a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 14 21
GRAN CANARIA
En el norte, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas, principalmente durante la madrugada, la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional en zonas de interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en vertiente sur. Viento moderado de del nordeste que gira a componente norte a partir del mediodía, más intenso en vertientes este y oeste. Predominarán las brisas en costas del suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 22
