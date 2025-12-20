Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet pronostica un sábado con nubes, viento intenso y mar alterada en Canarias

La previsión apunta a intervalos nubosos generalizados, precipitaciones débiles en vertientes norte y un descenso ligero de las temperaturas en medianías

La Provincia

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Los cielos nubosos o con intervalos de nubes marcarán la jornada de este sábado en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. No se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, mientras que el viento será uno de los elementos más destacados del día, con rachas localmente fuertes e incluso muy fuertes en zonas expuestas.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, aunque se espera un ligero descenso en zonas del interior y medianías, sobre todo en las islas occidentales y en el norte de Gran Canaria y Tenerife. Las máximas alcanzarán los 21 grados en ambas capitales, con mínimas de 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 16 en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del nordeste, de moderado a fuerte, con intervalos más intensos en las vertientes sureste y noroeste de varias islas. En las costas del suroeste predominarán las brisas. En el estado de la mar, se prevé viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros, por lo que se recomienda precaución en actividades marítimas.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE — Nubosidad en el norte y lluvias débiles ocasionales

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 14 / 20

FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos sin cambios térmicos

Cielos con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 20

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y viento intenso en zonas expuestas

En el norte, cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en medianías y zonas altas. En el resto de la isla, intervalos nubosos.Temperaturas en ligero descenso en medianías del norte; pocos cambios en el resto. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En costas del suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE — Nubosidad en el norte y nieve en cumbres altas

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales, más significativas en medianías y zonas altas. En el resto, intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación en zonas interiores por la tarde. Cota de nieve en torno a los 2.200 metros, con probables heladas débiles en cotas altas. Temperaturas en ligero descenso en medianías del norte. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 21

LA GOMERA — Más nubosidad en el norte y viento fuerte en el sureste

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas en ligero descenso en zonas interiores y con pocos cambios en la costa. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste. En costas del suroeste predominarán las brisas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 21

LA PALMA — Lluvias débiles en norte y este

Predominio de cielos nubosos en el norte y este, con precipitaciones débiles y ocasionales, que pueden ser algo más significativas en medianías y zonas altas expuestas. Temperaturas en ligero descenso en zonas interiores del norte y este. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste, noroeste y zona de El Paso.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 19

Lluvia en Tejeda (17/12/25)

Lluvia en Tejeda (17/12/25)

José Pérez Curbelo

EL HIERRO — Intervalos nubosos y descenso ligero de temperaturas

Cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas.Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en la costa.Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): Valverde 14 / 16

