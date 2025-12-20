El 'boom' de los juegos de mesa en Canarias y su poder para conectar a desconocidos

Es jueves por la noche y la jornada laboral acaba de terminar. Tiempo de uso del móvil: siete horas. Tiempo de uso de la cabeza: a saber. Después de pasar horas delante del ordenador, o en un despacho respondiendo mensajes y correos electrónicos, o atendiendo llamadas, o realizando una tarea tras otra sin parar, o quizá todo a la vez, el cuerpo pide descanso, la compañía de los otros para sentirse tranquilo.

Y aquí aparecen los juegos de mesa como gran aliado: una oportunidad de volver a lo analógico, de compartir risas alrededor de un tablero, de tener una «conexión real», en palabras de Elvis Hernández, la cara visible detrás de Juégame.

La que se define como «la comunidad de juegos de mesa más grande de Canarias», llena cada pocas semanas el local de Talleres Palermo con su ya famosa «noche de juegos», con más de 150 personas que acuden a la cita y muchas que se quedan en lista de espera debido a la alta demanda del evento.

La idea surgió cuando Hernández vio que las tiendas de Gran Canaria tenían espacios gratuitos para jugar y que no se estaban aprovechando. «Todo esto empezó con la intención de hacerlo en redes, de mostrar los juegos de mesa que teníamos. Pero cuando vimos que había esa necesidad, decidimos probar a hacer una quedada», recuerda.

Un juego al mes

Hernández siempre ha jugado a juegos de mesa, aunque fue durante la pandemia cuando esa afición se intensificó. Coincidió con un cambio vital: se mudó a vivir con su pareja y tomaron la decisión de comprar un juego de mesa al mes. Ese hábito le permitió recorrer tiendas, observar dinámicas y detectar el vacío que había en esos espacios. «Veía que no se estaban aprovechando», recuerda.

Muchos de esos locales estaban orientados a un público experto, con juegos más complejos y partidas largas. Por ello, Elvis quiso abrir otra puerta: «Me faltaba llevarlo a ese público que juega a juegos rápidos, divertidos, esos que no requieren estar tres horas», explica.

Para el impulsor de Juégame, el secreto del éxito de los juegos de mesa reside en su capacidad de crear vínculos -aunque sea durante lo que dura una partida- entre desconocidos: «Es una herramienta para conectar personas», afirma.

Cuando alguien termina los estudios, cambia de etapa o de ciudad, se puede hacer complicado crear nuevos círculos sociales. Algunos se apuntan a crossfit, otros a clases de bachata, y otros encuentran en los juegos la excusa y el puente para caminar hacia los demás.

En Palermo, durante las noches de juego, es habitual escuchar peticiones: «Siéntame con otras personas hoy, que quiero conocer gente nueva», le comentan a Elvis o a alguna de las personas de su equipo encargada de dinamizar el encuentro. El juego, aquí, es un medio, más que un fin. «No es el juego en sí lo que funciona, sino la capacidad de establecer vínculos entre personas que no se conocen», recalca. La risa compartida, incluso entre desconocidos, hace el resto.

Gran oferta

El auge del sector también se refleja en la cantidad de títulos disponibles, que no deja de crecer. En Juégame, compran juegos cada mes para renovar la oferta de las noches de juego y de las quedadas temáticas que también hacen en otros lugares. «Si la gente va y juega siempre a lo mismo, quizá te aburres», señala Hernández.

Las quedadas se celebran en tiendas y suelen girar en torno a un tipo concreto de juego. Un mes es el oeste, otro la cocina. A veces se invita a acudir caracterizados o a llevar pequeños detalles relacionados con la temática, una diversidad que se repite también en el público. «Es algo intergeneracional», apunta Elvis, haciendo alusión a como personas de distintas edades y perfiles comparten mesa sin que eso suponga una barrera a la hora de pasarlo bien.

En Palermo hay juegos que se han convertido en imprescindibles y que hasta generan cola para poder hacerse con ellos. La cuenta es uno de los más solicitados: «La gente se vuelve loca con él», indica Elvis sobre este juego en el que el objetivo es evitar pagar después de tomarse unas tapas.También menciona Cazabocetos, donde hay que dibujar imágenes que expliquen una palabra clave lo más rápido posible, o Identidad secreta, en el que hay que definir a personajes con las llamadas cartas de icono. Juegos dinámicos que permiten agilidad y risa fácil.

Juégame comenzó su actividad en 2022 y desde entonces persiguen cada año el objetivo de renovarse. Han organizado encuentros en una bodega de vinos, con visita incluida y cada año intentan pensar nuevas fórmulas para sorprender a su comunidad, que cada vez es más grande.

Aumento en la creación

Un crecimiento que no solo se percibe desde el lugar de quienes juegan, también desde el lado de quienes crean. Kilian González Cardona, diseñador del juego de mesa Bereber y la fauna de Canarias, observa un aumento claro tanto en la demanda como en la creación. «Está habiendo un auge bastante grande, no solo en la gente que los consume, sino en cuanto a creadores de juegos de mesa», afirma.

Kilian tiene su propia hipótesis sobre las razones de este auge, una teoría que define como contradictoria y en la que los móviles y las pantallas juegan un papel fundamental. Por un lado, las redes sociales están ayudando a popularizar juegos de toda la vida, presentándolos como si fueran una novedad. «El impostor, que realmente es Blanco, se está popularizando en TikTok como si fuera un juegazo nuevo», comenta, haciendo alusión a ese juego que para él ha estado tan presente en asaderos desenfadados con sus amigos.

Ese primer contacto a través de Instagram u otra red social, suele llevar a títulos clásicos como el Monopoly, el parchís o la Oca. Después llega el Catán -otro de los juegos más populares de los últimos años- y, a partir de ahí, se abre a un catálogo enorme. «Hay tantos juegos, de tantas formas, de tantas temáticas, para distintos números de jugadores y edades, que siempre hay uno que te va a gustar», explica el diseñador.

Pero, aunque las redes actúan como escaparate, para Kilian la razón que explica su auge va en la misma línea que la que plantea Elvis: «La gente necesita huir de eso, de las pantallas, de la sobreestimulación constante», señala. El ritmo diario, las prisas y la dificultad para estar en silencio o sin estímulos hacen que actividades como el arte, el deporte o los juegos de mesa funcionen como vía de escape.

«Reunirte físicamente, dejar los móviles a un lado, sacar una caja con fichas, tableros y dados es una desconexión muy necesaria», afirma. Una desconexión que permite, en estos tiempos que corren, conectar de verdad.