La DGT lo confirma: multas de hasta 1.000 euros y 6 puntos del carnet a los conductores canarios que cometan esta infracción

Con la llegada de la Navidad, comienzan los desplazamientos por las carreteras canarias y del resto de España. La prioridad de los agentes de tráfico es mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una campaña de vigilancia especial de controles de alcohol y drogas, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos por la llegada de las celebraciones navideñas.

Campañas de vigilancia por Navidad

En estos días previos a Navidad, las familias y amigos se juntan y el alcohol es una de las principales bebidas que componen las mesas, por lo que no se debe coger el coche si se ha consumido bebidas alcohólicas. Por ello, los agentes de tráfico van a intensificar los controles con el fin de "de reforzar la vigilancia sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción", aseguran desde la DGT.

Los controles se centran principalmente en el consumo de alcohol, una de las principales causas en los accidentes de tráfico. En 2024, el alcohol estuvo presente en el 12% de los accidentes y fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

Consecuencia de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias insisten en que conducir después de tomar bebidas alcohólicas aumenta notablemente el riesgo de sufrir accidentes, aunque se circule bajo los límites legales. "La única tasa segura es 0,0%", recuerdan.

Según la Memoria 2024 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico, de los 937 conductores fallecidos en accidentes de tráfico, 452 dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. El informa destaca que la sustancia más detectada fue el alcohol, seguida de la cocaína y el cannabis.

Sanciones

La DGT recuerda que "la tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción".

Por lo tanto, quienes superen estos límites se enfrentaran a multa que oscilan entre 500 y 1.000 euros, además de la perdida de 4 a 6 puntos de la licencia de conducir.