La formación sanitaria en ICSE, reconocida con el premio Cum Laude

ICSE: 46 años formando a los profesionales que sostienen el sistema sanitario

En un momento en el que España y en particular Canarias, necesita más que nunca profesionales sanitarios preparados, el Grupo ICSE recibe el Premio Cum Laude en Formación Sanitaria, un reconocimiento que llega tras más de cuatro décadas dedicadas a la educación, a la innovación y al compromiso social.

El galardón, otorgado en el marco de los premios educativos organizados por La Razón y Grupo Planeta, destaca la contribución de ICSE a la formación de técnicos sanitarios altamente cualificados, una labor que ha permitido que miles de alumnos se incorporen a hospitales, clínicas y laboratorios dentro y fuera del archipiélago.

Para su presidente y fundador, José Domingo Martín Espino, la esencia del proyecto continúa siendo la misma que en 1979: “Fundé ICSE convencido de que la educación puede cambiar la vida de una persona. Y hoy, 46 años después, seguimos trabajando con el mismo propósito: formar profesionales preparados y, sobre todo, formar personas”

¿Qué representa el Premio Cum Laude en Formación Sanitaria?

El Premio Cum Laude en Formación Sanitaria supone para ICSE un importante reconocimiento a nivel nacional, al poner en valor el trabajo y la dedicación de su profesorado y de todos los equipos que hacen posible su modelo educativo. Este galardón confirmó, además, que la formación sanitaria que imparte la institución está plenamente alineada con las necesidades reales del sector y con la demanda actual de profesionales cualificados. Al mismo tiempo, se convirtió en un impulso para seguir creciendo, anticiparse a los retos asistenciales del archipiélago y reforzar alianzas estratégicas que favorecen la experiencia formativa del alumnado.

En palabras del presidente de ICSE: “este premio no es sólo un reconocimiento, es una responsabilidad. Nos obliga a seguir siendo mejores, a no conformarnos y a continuar innovando para que nuestros alumnos se conviertan en profesionales de excelencia”.

Una historia sostenida por la innovación y el compromiso

ICSE nace en un contexto marcado por la escasez de oportunidades formativas en Canarias. Con visión y determinación, el centro inició un camino que lo llevó a convertirse en un pilar de la Formación Profesional.

En estas más de cuatro décadas, ha acompañado la evolución sanitaria del archipiélago, adaptándose a cambios tecnológicos, sociales y asistenciales.

“Hoy ICSE se define como una institución moderna, internacional e innovadora, que ha sabido unir: tradición formativa, experiencia docente, innovación metodológica, tecnología aplicada y colaboraciones estratégicas con universidades y empresas.” Señala nuevamente Jose Domingo Martín.

¿Por qué ha sido Grupo ICSE merecedor de este reconocimiento?

Esto se explica por haber consolidado un modelo educativo profundamente vinculado al empleo y a las necesidades reales del sector sanitario. Su estrecha colaboración con hospitales públicos, clínicas privadas, laboratorios, centros sociosanitarios y empresas tecnológicas permite al alumnado formarse en entornos reales y facilitar una rápida inserción laboral. A ello se suma una de las ofertas más amplias de Formación Profesional sanitaria en Canarias, respaldada por instalaciones y equipamiento especializado que responden a la demanda actual de profesionales cualificados.

Otro de los pilares que avalan este galardón es la excelencia organizativa de ICSE, reconocida con el Sello Europeo EFQM +600, así como su firme apuesta por la innovación pedagógica. El grupo está desarrollando un modelo educativo de vanguardia que integra simulación clínica, inteligencia artificial, entornos virtuales de aprendizaje, metodologías activas y contenidos digitales interactivos, con el objetivo de situarse como referente nacional en enseñanza sanitaria digital.

Finalmente, destaca la alianza estratégica con la Universidad Fernando Pessoa Canarias, que ha permitido crear un entorno formativo único en el archipiélago, donde alumnado de FP y estudiantes universitarios comparten espacios, recursos y experiencias prácticas de alto nivel. Esta colaboración refuerza las competencias profesionales, fomenta el trabajo multidisciplinar y sienta las bases para el desarrollo de un futuro campus sanitario integrado, pionero en Canarias, orientado a la formación, la especialización y la innovación en el ámbito de la salud.

El Grupo ICSE hoy: referencia de educación sanitaria excelente

ICSE es un ecosistema educativo que integra Formación Profesional, formación sanitaria avanzada, programas internacionales y alianzas universitarias.

Opera en varias islas del archipiélago, ofrece más de 20 titulaciones oficiales y cuenta con 10 ciclos de la familia sanitaria, convirtiéndose en uno de los mayores referentes formativos en este ámbito en Canarias.

Según su Presidente: “Nuestro objetivo es sencillo y ambicioso al mismo tiempo: desarrollar una educación práctica, rigurosa, humana y orientada al empleo, conectada directa y permanentemente con la realidad del sector sanitario.”

Retos del sector sanitario: una visión compartida

El sector sanitario se enfrenta actualmente a retos de gran calado, como la necesidad urgente de incorporar nuevos profesionales, el acelerado relevo generacional, el impacto creciente de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos diagnósticos y terapéuticos, así como el aumento de la demanda sociosanitaria derivada del envejecimiento de la población. A ello se suma la necesidad de una mayor integración entre la formación y la realidad asistencial, para garantizar profesionales preparados desde el primer momento.

ICSE considera que estos desafíos sólo pueden abordarse a través de un modelo formativo renovado y alineado con el sistema sanitario real. Por ello, el centro apuesta por una Formación Profesional Dual Intensiva en el ámbito sanitario, que incremente y anticipe la presencia del alumnado en entornos clínicos y hospitalarios, reforzando así el aprendizaje práctico y la adquisición de competencias reales.

Planes de futuro: crecer, innovar y evolucionar

De cara al futuro, ICSE afronta una etapa de crecimiento, innovación y evolución con una hoja de ruta clara y ambiciosa. Entre sus principales líneas estratégicas se encuentra la ampliación del área sanitaria, con la incorporación de nuevos ciclos formativos y la creación de laboratorios especializados en ámbitos biosanitarios emergentes, que refuercen la calidad y la actualización permanente de la formación.

Otro de los grandes proyectos será el desarrollo de un campus sanitario integrado entre ICSE y UFPC, concebido como un ecosistema formativo pionero en Canarias en el que la Formación Profesional y la Universidad compartan espacios, recursos, visión e innovación. A ello se suma la futura impartición en Canarias de grados universitarios internacionales, gracias a la alianza con York St John University, que permitirá al alumnado acceder a titulaciones oficiales británicas impartidas íntegramente en inglés sin salir del archipiélago.

La innovación digital en la docencia sanitaria será igualmente un eje central, con el desarrollo de contenidos avanzados, simuladores clínicos, entornos virtuales de aprendizaje e inteligencia artificial aplicada, junto al impulso de proyectos de investigación aplicada y transferencia de conocimiento en colaboración con hospitales, empresas y universidades. Con esta estrategia, el Grupo ICSE reafirma su compromiso de formar profesionales capaces de cuidar y transformar, avanzando hacia su objetivo de convertirse en un referente nacional en formación sanitaria, innovación educativa y colaboración universitaria, contribuyendo de manera directa a la mejora del sistema asistencial y al futuro profesional de miles de estudiantes.