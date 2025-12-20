GESTIÓN 4.0: Formación que transforma vidas y construye inclusión

En un mundo donde la inclusión laboral sigue siendo un desafío, el proyecto GESTIÓN 4.0, cofinanciado al 85% por la Unión Europea en el marco del Programa Canarias FSE+2021-2027, se presenta como una oportunidad real para cambiar vidas. Personas con diferentes perfiles se han formado en el Certificado Profesional en Actividades de Gestión Administrativa acompañado de formación en desarrollo personal y empleabilidad, y de itinerarios individualizados.

Pero este proyecto va más allá de la teoría: incluye prácticas en empresas, creando un puente hacia la autonomía personal y laboral, generando contactos y abriendo puertas hacia la contratación.

Según los últimos datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, la tasa de empleo de personas con discapacidad en España se sitúa en torno al 35%, muy por debajo de la media nacional. Las barreras no son solo físicas, sino también sociales y formativas.

Aquí es donde GESTIÓN 4.0 marca la diferencia: no se trata solo de enseñar contenidos administrativos, sino de ofrecer herramientas para la vida, confianza y un espacio donde cada persona pueda demostrar su capacidad.

Historias que inspiran: “Para mí, esta formación es una oportunidad”, comenta Mamta, participante del proyecto. Encontró un espacio donde aprender y sentirse valorada. “No solo aprendí a manejar programas administrativos, recuperé la confianza en mí misma”.

El papel de las empresas: Las prácticas en empresas son el resultado final. Gracias a la colaboración de empresas comprometidas, el alumnado puede poner en práctica los conocimientos y estrategias aprendidas durante casi un año de aprendizaje.

Como el CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, donde Mamta realiza sus prácticas: “Mamta ha demostrado una clara alineación con nuestros valores, como la solidaridad, la igualdad y el compromiso con la sostenibilidad, contribuyendo de manera positiva a un entorno laboral basado en el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo. En definitiva, ha aprovechado esta oportunidad para ganar experiencia que le será útil en su desarrollo profesional.

ADEPSI apuesta de esta forma por formar profesionales competentes y seguros de sí mismos, listos para integrarse en el mercado laboral. Es un compromiso con la dignidad, la autonomía y la igualdad de oportunidades.