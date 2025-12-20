Así operaba la nueva red de explotación sexual de menores tuteladas en Canarias

Cuatro personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Policía Nacional y el Cuerpo General de la Policía Canaria que ha permitido desmantelar una red de explotación sexual de menores tuteladas por el Gobierno de Canarias. Las víctimas, todas de nacionalidad española, residían en centros de acogida gestionados por el Ejecutivo autonómico. La actuación se desarrolló en la isla de Gran Canaria y se dirige contra presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores. Por el momento se han practicado esas cuatro detenciones, aunque la investigación sigue abierta y las autoridades no descartan realizar nuevos arrestos a lo largo de las próximas semanas.

El caso se inició tras el intercambio de información entre ambos cuerpos policiales, lo que permitió detectar indicios claros de una trama dedicada a la captación y explotación sexual de menores en situación de especial vulnerabilidad. A partir de ahí, los agentes llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios de manera simultánea: dos se realizaron en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Estas actuaciones permitieron localizar a siete víctimas.

Uno de los detenidos en la capital grancanaria se dedicaba, presuntamente, a la compraventa de vehículos de importación y operaba junto con su pareja -residente en la zona de Pío Coronado- desde un garaje situado en la zona de Barranquillo Don Zoilo. Según la investigación, en ese espacio también se celebraban fiestas y al menos una de las menores víctima de esta red fue trasladada hasta allí.

Durante los registros, la Policía intervino diversos elementos entre los que se encontraban material digital e informático, dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego tipo revólver y sustancias estupefacientes en tres de las viviendas que fueron inspeccionadas. Las pesquisas apuntan a que los detenidos facilitaban encuentros sexuales con las menores captadas por la red.

La investigación también apunta a una posible vinculación de la red con el narcotráfico, un vínculo que se materializaría a través de la importación de los vehículos de lujo. Ahora, una vez concluidas las diligencias policiales, los cuatro detenidos han sido puestos a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.

No es la primera vez que en Canarias se desmantela una red de este tipo. La Comunidad Autónoma ya ha afrontado en diversas ocasiones investigaciones similares, en las que se han visto implicados menores tutelados por el Gobierno autonómico y alojados en centros gestionados por la propia comunidad. De hecho, el pasado mes de noviembre, la Policía Nacional desarticuló una red de carácter internacional que se dedicaba presuntamente al tráfico de menores desde el Archipiélago hacia Francia, utilizando rutas que pasaban por zonas de Marruecos y Costa de Marfil y aprovechando la estancia previa de los menores en recursos de la red de acogida.

La investigación

Aquella investigación se inició tras detectarse la desaparición de al menos 13 menores de un centro de Arrecife y de otro joven de un centro de San Bartolomé de Tirajana, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. La operación se saldó con 11 detenidos, de los que cuatro ingresaron en prisión provisional. A los arrestados se les imputan delitos relacionados con organización criminal, falsedad documental, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil.

La denominada Operación Tritón -así se la llamó- puso al descubierto una estructura criminal organizada que utilizaba los centros de chicos tutelados en Canarias como punto de partida para el tráfico de menores, con apoyo logístico en países que, además, son el origen para cientos de jóvenes migrantes que llegan a las Islas sin compañía de un familiar adulto.