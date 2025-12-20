¿Qué pasa si te toca la Lotería de Navidad? Así es como los canarios gastan el dinero del premio

La época de la Navidad se proyecta como una de las más mágicas del año. Son muchos los eventos que despiertan ilusión en la mayoría de personas y entre estos destaca el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra de manera anual cada 22 de diciembre a partir de las 8.00 horas.

El Gordo es el premio más codiciado del sorteo, pues reparte un total de 400.000 euros por décimo. La esperanza de muchos está puesta en este premio y, en lo que respecta a las Islas Canarias, el Archipiélago ha sido tocado por la suerte y la fortuna en numerosas ocasiones.

¿En qué se gasta la gente el dinero del 'Gordo'?

Desde comprar una vivienda hasta pagar un gran viaje. Las opciones en las que el ganador o ganadora de este deseado premio puede emplear el dinero son múltiples y variadas. En lo que respecta al resto de cantidades de premios, si el mayor representa 400.000 euos, el segundo premio corresponde a 125.000 euros, el tercero 50.000 y los dos cuartos 20.000 euros. A estos se añaden los ocho quintos que darán 6.000 euros por décimo.

Aunque las cantidades puedan variar de manera significativa, la mayoría de personas tienen claro que usarían el premio para pagar deudas. Sin embargo, a esta preferencia se añaden otras como, por ejemplo, comprar una vivienda que, desde el año 2023, ha ganado popularidad entre la población. Actualmente, esto parece difícil, porque el mercado de la vivienda imposibilita que así sea. Pero como dice el eslogan de la compañía de azar: "Si sueñas, loterías...".