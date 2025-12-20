Así queda el sueldo de los profesores de primaria tras la subida aprobada por el gobierno

La reciente subida salarial para los profesores de Primaria que ha aprobado el Gobierno de España, junto con los sindicatos más representativos, marca un antes y un después en la retribución de uno de los colectivos más fundamentales para la educación del país. Este acuerdo, firmado entre el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF, representa un alivio para los docentes después de años de congelación salarial y promete beneficios a largo plazo.

¿En qué consiste el nuevo acuerdo salarial?

El nuevo pacto retributivo firmado por el Gobierno contempla un aumento acumulado del 11% en los próximos cuatro años, entre 2025 y 2028. Este incremento afectará directamente a más de tres millones de empleados públicos, siendo los maestros de Primaria uno de los grupos más numerosos. La subida se distribuirá de la siguiente manera:

2025 : Aumento del 2,5% (con efecto retroactivo desde enero, a pagar en diciembre).

: Aumento del 2,5% (con efecto retroactivo desde enero, a pagar en diciembre). 2026 : Aumento del 1,5% fijo y un 0,5% variable ligado al IPC.

: Aumento del 1,5% fijo y un 0,5% variable ligado al IPC. 2027 : Aumento del 4,5%.

: Aumento del 4,5%. 2028: Aumento del 2%.

AGENCIA ATLAS | EFE

Este acuerdo promete no solo una mejora económica para los docentes, sino también una serie de ajustes que beneficiarán a todo el sistema educativo, sobre todo en términos de estabilidad laboral y reducción de la burocracia.

Sueldo de un profesor de Primaria en España

Actualmente, el salario base de un docente de Primaria es de unos 15.595 euros anuales, según datos del sindicato UGT. Sin embargo, los sueldos finales de los maestros de Primaria varían dependiendo de los complementos autonómicos y específicos que se añaden a la base. Además, el salario también depende de la comunidad autónoma, ya que la educación es competencia descentralizada en España. Por lo tanto, los salarios varían considerablemente de una región a otra.

A continuación se presentan algunos ejemplos de sueldos brutos mensuales de docentes sin contar los trienios, complementos específicos o adicionales, en distintas comunidades autónomas:

Andalucía : 2.519,85 €

: 2.519,85 € Madrid : 2.461,54 €

: 2.461,54 € Cataluña : 2.387,99 €

: 2.387,99 € Castilla y León : 2.424,30 €

: 2.424,30 € Galicia : 2.516,51 €

: 2.516,51 € País Vasco : 2.794,69 €

: 2.794,69 € Canarias : entre 2.644,71 y 2.971,76 €

: entre 2.644,71 y 2.971,76 € Ceuta y Melilla: 2.945,87 €

Este proyecto educativo ha sido creado por maestros y los materiales están disponibles en todas las lenguas oficiales del país. / PeopleImages.com - Yuri A

Estas disparidades suponen una diferencia significativa, de más de 400 euros mensuales, lo que provoca desigualdades notorias entre los profesores que desempeñan su labor en distintas comunidades autónomas. Con la subida aprobada, esta brecha también se verá modificada, lo que podría equilibrar un poco la disparidad en los salarios.

Impacto de la subida salarial: ¿cómo quedará el sueldo de los profesores?

El incremento salarial del 11% acordado se aplicará de manera progresiva entre 2025 y 2028. Tomando como referencia el sueldo medio de un maestro de Primaria en España en 2024 (aproximadamente 2.500 euros brutos mensuales), podemos calcular cómo quedará su sueldo al final del periodo de subidas:

Un 11% de subida sobre 2.500 euros implica un aumento mensual de aproximadamente 275 euros cuando el incremento esté completamente aplicado en 2028.

de subida sobre 2.500 euros implica un cuando el incremento esté completamente aplicado en 2028. Al finalizar el periodo, el sueldo de un maestro pasará de 2.500 euros a 2.775 euros mensuales, lo que representa una mejora significativa.

Oposiciones de Educación en el IES Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Castro

Este aumento se traduce en 3.600 euros adicionales al año, una cifra considerable para los docentes, y está en línea con lo estipulado para el grupo A2 de funcionarios. Cabe mencionar que este incremento se dará de manera gradual, lo que permitirá a los docentes adaptarse a estos cambios de manera más progresiva.

Otras medidas que mejorarán las condiciones de los profesores

La subida salarial no es la única mejora que incluye este acuerdo. Existen varias medidas complementarias que afectan directamente al bienestar y las condiciones laborales de los docentes, que se detallan a continuación:

Eliminación de la tasa de reposición : Esta medida tiene como objetivo permitir la contratación de más docentes, eliminando las limitaciones que existían desde la crisis económica en cuanto a las plazas de profesores que se pueden convocar. Esto permitirá un mayor refuerzo de las plantillas, lo que beneficiará tanto a los profesionales como a los alumnos.

: Esta medida tiene como objetivo permitir la contratación de más docentes, eliminando las limitaciones que existían desde la crisis económica en cuanto a las plazas de profesores que se pueden convocar. Esto permitirá un mayor refuerzo de las plantillas, lo que beneficiará tanto a los profesionales como a los alumnos. Agilización de los procesos selectivos: Una de las principales preocupaciones dentro del sector educativo ha sido la lentitud en los procesos de selección para plazas de profesorado. Este acuerdo plantea agilizar estos procesos, reduciendo los tiempos de espera y facilitando la incorporación de nuevos docentes a las aulas.

Educación inicia el plazo para optar a 235 plazas en las oposiciones docentes de 2026 / La Provincia

Jornada laboral de 35 horas : Este es otro punto clave dentro del acuerdo. La jornada de 35 horas semanales será la norma, lo que representará una mejora importante en la calidad de vida de los docentes, que actualmente trabajan en muchas ocasiones por encima de este límite.

: Este es otro punto clave dentro del acuerdo. La jornada de será la norma, lo que representará una mejora importante en la calidad de vida de los docentes, que actualmente trabajan en muchas ocasiones por encima de este límite. Teletrabajo : Se contempla la regulación del teletrabajo , una medida que tiene especial relevancia en los tiempos actuales, donde la digitalización está tomando un papel fundamental. Esto permitirá mayor flexibilidad en el trabajo y facilitará las tareas administrativas o educativas que no requieren presencia física.

: Se contempla la regulación del , una medida que tiene especial relevancia en los tiempos actuales, donde la digitalización está tomando un papel fundamental. Esto permitirá mayor flexibilidad en el trabajo y facilitará las tareas administrativas o educativas que no requieren presencia física. Mejoras en la atención al público y complementos : En territorios como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, donde los complementos de residencia e insularidad son muy importantes, se prevé una actualización de los mismos, lo que beneficiará a los docentes que desempeñan su labor en estos territorios.

: En territorios como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, donde los complementos de residencia e insularidad son muy importantes, se prevé una actualización de los mismos, lo que beneficiará a los docentes que desempeñan su labor en estos territorios. Reforzamiento del mutualismo administrativo: El acuerdo también prevé fortalecer el mutualismo administrativo, lo que permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores en términos de pensiones, seguros de salud y otros beneficios.

Por lo tanto, este nuevo acuerdo salarial supone una mejora significativa para los docentes de Primaria, no solo en términos salariales, sino también en cuanto a sus condiciones laborales y la estabilidad en su puesto de trabajo. Este aumento contribuirá a mejorar la calidad educativa, ya que los maestros se sentirán más valorados y motivados, lo que redunda positivamente en la educación de los estudiantes.