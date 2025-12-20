Sylvie Hernández, cantautora: «Mis canciones cuentan como me siento antes de que yo sea consciente»

Pronto verá la luz su nuevo trabajo, con cinco canciones. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Cómo fue el proceso creativo?

El título no lo he desvelado todavía. Y el EP sale el 5 de febrero. Antes de eso saldrá otro single el 15 de enero. Son canciones, excepto una que compuse el año pasado, que he compuesto este año. No es normalmente el camino que se sigue, porque al final suele pasar bastante tiempo hasta que sacas las canciones. Pero sentía una necesidad de sacarlas ya, como para que no estuvieran tan despegadas del momento en el que las escribí y que me sentí así. Mi primer disco, Magua, miraba un poco más al exterior, y aquí hay una mirada más hacia el universo interior. Es algo muy conectado con una etapa muy concreta de mi vida, por eso tenía como prisa, entre comillas. No soy muy paciente para estos procesos. A mí me gusta hacer la música y sacarla. Pero al final es verdad que hay que respetar unos tiempos. Ese ha sido un poco el proceso.

El single que ha visto la luz, Lo que me resta, lo define como una especie de reclamo de la ternura, de la gratitud hacia lo pequeño, lo sencillo, ¿de dónde viene este reclamo?

Me da la sensación de que buscamos el significado de la vida en las cosas más grandes y, al final, me he dado cuenta de que para mí, ese significado, está en la ternura de lo pequeño, en pararse para asimilar las cosas, en dar a los demás sin miedo y sin expectativas. También habla de soltar lo que a uno le sobra, lo que le resta. Es como un abrazo a las cosas sencillas pero significativas de la vida.

En la letra habla de un sentimiento incierto que atraviesa el pecho, ¿hasta qué punto ha estado presente en la composición de este EP?

Ha estado presente constantemente, tanto en la composición del EP como en mi vida. Soy una persona que maneja muy mal la incertidumbre, pero me he dado cuenta de que, al final, eso es estar viva. Caminar en esa arena movediza y no saber qué siento exactamente, no saber si debería estar aquí, no encontrarse... Creo que nunca terminarás de encontrarte y eso es lo bonito. La canción habla de que no hay que preocuparse tanto por no saber si esto es lo correcto, si estoy donde debería estar, si siento lo que tendría que sentir. Simplemente hay que vivirlo y aceptarlo.

Escribir es para usted como una forma de volver al pasado, de ponerle voz a lo que no está, y también de conectar con el presente, para dejar una fotografía a la que poder volver. En este nuevo trabajo, ¿hay más pasado, más presente, más futuro?

Hay más presente. Sentí esa necesidad justamente de sacar las canciones lo antes posible, porque quería que fuera presente y no pasado. Sí que es verdad que Magua habla mucho de lo exterior y también de la infancia y del pasado, pero este EP para mí es todo presente. Me he dado cuenta este año de que, a veces, no tengo claro lo que estoy sintiendo, y cuando puedo escribir una canción, me doy cuenta de que tengo más capacidad de procesarlo a través de la escritura. Escribir me ayuda a aclarar mis ideas y mis sentimientos. Este EP me ha ayudado a entender ese presente.

¿Cómo diría que ha evolucionado su sonido desde Magua hasta hoy?

Magua estaba bastante más enmarcado en la música de raíz, particularmente en el folclore latinoamericano. En este EP, aunque todavía hay presencia de esos sonidos, hay unos tintes más cercanos al pop alternativo, al folk y siempre a la canción de autor. Me cuesta etiquetar mi música, aunque creo que eso le pasará a casi todo el mundo. En general, la intención era buscar un sonido más fresco y actual. Lo que sí que comparto con Magua es un poco ese alejarse de lo recargado. Para mí el foco siempre ha estado en la letra. La música es muy importante, pero la premisa siempre fue que fuese un acompañamiento a la letra y que la ayudase a brillar.

Hablando de la importancia de la letra, y por tanto de las palabras, ¿ha habido alguna lectura este año que le haya influido en el proceso de composición?

Este ha sido mi año más lector. No sé si ha estado relacionado con esa sensación de estar un poco perdida y, quizá, de intentar encontrarme a través de la literatura. No siento que haya ninguna lectura en concreto que me haya inspirado directamente, pero sí que he encontrado inspiración en esos libros que a pesar de ser narrativos, tienen tintes más poéticos. Una escritura más poética y a la vez cotidiana. Un ejemplo que se me viene a la mente es Han cantado bingo [de Lana Corujo]: tiene esa escritura que es cotidiana pero poética. No fue una inspiración directa para mis canciones, porque ya estaban escritas cuando lo leí, pero es ese el tipo de libro que tengo en mente. Hacia ahí es a donde he querido tirar con las letras de las canciones, acercarme un poco más a lo cotidiano, pero sin perder esa poesía, algo que antes me resultaba muy complicado. Hasta este año leía mayoritariamente literatura anglosajona y eso ha cambiado por completo en 2025. Me he enamorado especialmente de voces latinoamericanas como la de Leila Guerriero, Alejandro Zambra o Elvira Liceaga que, de manera inconsciente, puede que hayan influido en la voz de este nuevo EP.

Cuando se sienta a componer, ¿sale primero la letra o la melodía? ¿Tiene algún ritual que le ayude a que fluya la creatividad?

No toco un instrumento lo suficiente como para defenderme y tocar una canción. Pero este año, he rescatado el cuatro venezolano, que me lo regalaron hace un tiempo. Lo que hice fue agarrarlo y empezar a probar, probar, probar, y la verdad que prácticamente todas las canciones han salido de estar jugando con el cuatro, que me ha ayudado a encontrar esos sonidos diferentes a los que yo tenía antes de referencia. Casi que la letra y la música han salido de la mano gracias a que ahora soy más independiente. Y si tengo algún ritual, es recurrir a mis notas del móvil. Si voy por la calle y veo un graffiti, o escucho algo, o también cuando estoy leyendo alguna palabra que me resulta súper evocadora y que me encantaría poner en una letra. Tengo muchísimo material ahí. Hay canciones que han salido prácticamente de notas que tenía en el móvil. A veces no soy consciente de las cosas que siento hasta que las escribo en las canciones. Con las notas me pasa algo parecido: voy escribiendo cada día, van pasando los meses y cuando me siento y miro, me doy cuenta de que hay un montón de conexiones entre todas las notas y un montón de temáticas que al final están en mi subconsciente. Me doy cuenta de que hay un hilo conductor y de que hay unos temas concretos que se repiten una y otra vez. Ese es mi pequeño ritual, apuntarlo todo.

En este proceso que acaba de describir, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

Lo que más me sorprendió es el haberme dado cuenta de que mis canciones cuentan cómo me siento antes de que yo sea consciente. Y también que he perdido el miedo a mostrarme más vulnerable y a abrazar esa ternura y esa sensibilidad como una forma válida de enfrentarse a las cosas. Desde pequeña fui una niña muy sensible y se me decía que no podía ser así. Evidentemente hay que aprender a gestionar las cosas, pero sí que pienso que es una forma válida de ver la vida. Eso es algo que también las canciones me han ayudado a ver.