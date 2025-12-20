DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Un vaivén de idas y venidas. Aunque el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados con solicitudes de asilo parecía avanzar sin grandes contratiempos –especialmente después del tercer auto del Tribunal Supremo, que instó al Estado a asumir la atención de los niños en un plazo «improrrogable» de 15 días, cumplido el pasado 21 de noviembre–, el proceso vuelve a encontrarse con obstáculos. Al menos a uno de estos menores se le ha rechazado la petición de asilo cuando ya se encontraba en la Península. Una decisión que le obliga a regresar a Canarias, pese a que ya había iniciado un nuevo proyecto de vida.

