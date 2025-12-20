Interiorismo con identidad frente a las modas decorativas en Canarias

El arquitecto Francisco Hernando entiende el interiorismo como una disciplina que va mucho más allá de la estética. Formado en Barcelona, en un contexto creativo marcado por los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992, explica que su vocación nació de una temprana atracción por la arquitectura, aunque pronto descubrió que su lugar estaba en el diseño interior. «La arquitectura no me atraía tanto; me gustaba más el mundo del diseño», recuerda al explicar por qué eligió formarse en la Escuela Elisava antes de regresar a Gran Canaria y comenzar su carrera profesional.

El arquitecto Francisco Hernando. / C.Yague

Desde entonces, su trayectoria se ha desarrollado en ámbitos muy diversos. Ha trabajado en viviendas, farmacias, locales comerciales, hoteles, restaurantes y espacios profesionales. «Empecé haciendo farmacias y después me introduje en locales comerciales, hoteles, restaurantes, notarías, abogados y viviendas, un poco en general», resume.

Al frente de Adint Interiorismo, su estudio profesional, ha ampliado en los últimos años su campo de acción fuera de Canarias, con proyectos en Madrid durante la pandemia y una presencia continuada en Lanzarote, donde ha desarrollado distintos trabajos vinculados tanto a espacios privados como a establecimientos abiertos al público.

Interior protagonizado por la luz natural. / La Provincia

Estilo creativo

Su manera de trabajar parte siempre de una premisa clara: el espacio debe responder a quien lo habita. «Lo más importante de esta profesión es crear los espacios en base a las necesidades que el cliente te plantee», afirma. Esa escucha inicial marca todo el proceso posterior y se traduce en una arquitectura interior sobria, funcional y atemporal. «Me gusta crear espacios lo más puristas posible, ayudándome de maderas, piedras, mármoles, cerámicas y elementos naturales», señala, reivindicando materiales nobles y soluciones duraderas frente a lo efímero y lo puramente decorativo.

La luz es otro de los pilares de su trabajo. «La iluminación es la cosa más importante en los espacios», sostiene, tanto vertiente natural como artificial. Para Hernando, la luz no es un complemento, sino una herramienta que organiza el entorno, genera atmósferas y define usos. Esa atención al detalle le lleva a concebir cada proyecto como «una arquitectura dentro de una arquitectura», donde el interior se adapta a la vida cotidiana sin recurrir a artificios innecesarios ni a recursos que no aporten funcionalidad real.

Interior diseñado por Adint Interiorismo. / La Provincia

Escuchar al cliente, la clave para un buen proyecto

El proceso creativo comienza siempre con una fase de análisis. «Primero hay una toma de contacto con el cliente, una medición del estado actual y después una lluvia de ideas», explica. A partir de ahí, el estudio desarrolla propuestas en tres dimensiones que permiten visualizar el resultado final antes de iniciar la obra. Durante la ejecución, su implicación es constante. «Nos encargamos desde el inicio hasta el final, coordinando a todos los gremios y cuidando los detalles», asegura, consciente de que la calidad de un proyecto se define tanto en el diseño como en su correcta materialización sobre el terreno.

Hernando se muestra crítico con la influencia de las redes sociales en el diseño contemporáneo. «Hoy en día todo el mundo viene con fotos de Instagram o Pinterest y los espacios se desvirtúan», advierte. A su juicio, esa tendencia conduce a interiores uniformes, sin identidad ni relación con el lugar. Frente a ello, defiende un diseño que resista el paso del tiempo. «Me gusta trabajar con proyectos que, cuando pase el tiempo, no se noten», afirma, alejándose deliberadamente de modas pasajeras y de soluciones pensadas solo para el impacto inmediato.

Patio interior diseñado por Adint Interiorismo. / La Provincia

Interiorismo en Canarias

En el contexto canario, considera imprescindible atender a las condiciones climáticas y culturales. «Lo más importante aquí es aprovechar la luz natural y los materiales nobles», señala. Patios, terrazas, carpinterías tradicionales y elementos propios del entorno forman parte de un lenguaje que, en su opinión, no debería perderse. «Tenemos casas preciosas y a veces se pierde la identidad; hay viviendas modernas que no sabes dónde están», lamenta, aludiendo a proyectos que podrían pertenecer a cualquier lugar del mundo.

Diseño de comedor llevado a cabo por Adint Interiorismo. / La Provincia

Esa preocupación por el lugar y por quien lo habita se mantiene como eje de su trabajo actual. Hernando defiende una relación cercana con el cliente, basada en la confianza y en un diálogo constante durante todo el proceso, convencido de que solo así el proyecto final puede responder de forma honesta a la manera de vivir de cada persona y a sus necesidades reales.