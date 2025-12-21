La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 22 de diciembre, una jornada marcada por los fenómenos costeros en la isla de Lanzarote, que estará en aviso amarillo desde mediodía.

Además, en las islas más orientales se espera que sea un día nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles de madrugada, mientras que en las islas montañosas estará nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías durante la primera mitad del día.

En el resto de zonas habrá un predominio de intervalos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la vertiente oeste de Tenerife.

Temperaturas y viento

En cuanto a las temperaturas, estas seguirán con pocos cambios. Así, en las capitales de provincia se espera que los termómetros oscilen entre los 18 y 20 grados (Las Palmas) y entre los 17 y los 21 grados (Santa Cruz de Tenerife).

También habrá viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos expuestos de las islas montañosas y ocasionales en costas de las más orientales.

En cumbres de Gran Canaria no se descartan rachas muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.