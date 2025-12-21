Cristina Valido: «Es frustrante que a los canarios se nos cuestione todo»

¿Qué balance hace del año parlamentario? ¿Es el más convulso desde que está en el Congreso?

Esta es una legislatura inédita. El ambiente es de crispación, de tensión y de agresión verbal permanente desde el primer día. Todo el trabajo que se hace en el Congreso, en las comisiones y en las leyes, no tiene ninguna trascendencia porque todo queda oculto detrás de las declaraciones que hacen unos y otros de ataques permanentes. En mi caso estoy sola con un montón de comisiones que se convocan mensualmente y muchas proposiciones no de ley, por lo que tengo que hacer todo el trabajo para poder votar. Cuando ves que lo que recibe la ciudadanía es que el Congreso es la media hora de la sesión de control en la que, a través de las preguntas al presidente, se ofenden y se insultan es muy frustrante. Esta es una legislatura sin presupuestos generales, que es la primera obligación y el primer mandato que tiene el Congreso de la propia Constitución.

¿Qué destacaría de los asuntos de Canarias más relevantes de este año?

Hemos avanzado en cosas no sin estar empujando continuamente porque a la vista está que hemos tenido que esperar al último pleno del año para que se aprobaran las ayudas comprometidas a La Palma o han esperado al último Consejo de Ministros para aprobar los 100 millones para los menores migrantes. O hemos tenido que aprovechar la coyuntura de una enmienda del Partido Popular para poder garantizarnos un transporte gratuito para el año 2026 del que el Gobierno de España no quería ni hablar. Lo que quiero decir es que cada cosa que sale tiene un esfuerzo y un trabajo detrás enorme porque las cosas van a un ritmo inexplicablemente lento. Estamos cansados de pelear asuntos que todavía hoy hay que explicar en el pleno y ver cómo los ministros no entienden de qué les estás hablando.

¿En qué situación se encuentra ahora el decreto Canarias? ¿Hay algún horizonte temporal para su aprobación?

El presidente Clavijo ha trabajado un documento que trata de que sea de consenso con todos los grupos del Parlamento para plantearlo al Estado como la única posibilidad de avanzar en aquellos asuntos en los que no hemos podido dar pasos adelante. Nos hemos propuesto enero como un mes definitivo de avance en la negociación para que el Gobierno de España se comprometa a llevar el decreto al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso para su convalidación.

¿No teme las dificultades que puedan poner el PP, Vox o Junts como ya ocurriera con la Ley de Extranjería?

Hemos pedido que sea un decreto que solo lleve asuntos canarios, de manera que no se metan otras cosas que puedan romper el apoyo de otros grupos y no se aproveche para tratar de salvar algo que no cuente con los apoyos suficientes. El decreto es exclusivamente para Canarias y con el contenido que lleva no creo que hayan discrepancias porque son cuestiones fundamentales y amparadas en nuestra singularidad. Los grandes partidos no pueden negarse a apoyar un decreto así.

¿Cómo son sus relaciones con el ministro Torres? ¿Cree que desde su posición en el Gobierno y por ser canario ha hecho lo posible porque salgan estos asuntos?

Las relaciones con el ministro son correctas. Creo que tanto él como los ministros anteriores no han conseguido que sus compañeros de Gobierno entiendan lo que es el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ni lo que recoge nuestro Estatuto de Autonomía, ni lo que significa vivir en una región ultraperiférica, porque de otra manera no se entiende que asuntos como la actualización del coste del transporte de mercancías no se haya resuelto y que nos estén cuestionando continuamente el coste de las bonificaciones del transporte aéreo. Con Canarias todos son problemas, a lo mejor porque Canarias tiene una sola diputada y no tiene siete. Si a lo mejor tuviéramos siete diputados otro gallo nos cantaba.

CC mantiene que la quita de la deuda vulnera el REF, amparado en una ley orgánica como es el Estatuto ¿Qué medidas tomarán?

Iremos a los tribunales sin duda alguna si el REF se ve mínimamente afectado. Creo que hay una cosa que es obvia y es que si llegas a un acuerdo de financiación diferente, si traspasas a una comunidad autónoma la capacidad recaudatoria y no liquida al Estado lo que tiene que liquidar, si haces una quita de deuda a una comunidad autónoma y no libera al resto de las comunidades de su deuda de manera equivalente por habitante a lo que hace en otra comunidad, al final hay un problema de recursos para la financiación de muchas medidas singulares que Canarias tiene que tener financiadas. ¿Por qué a Cataluña o a País Vasco no se les cuestiona nada y a los canarios se nos cuestiona todo? Y encima pretenden vendernos como actos de generosidad y sensibilidad lo que son deudas pendientes y derechos adquiridos. ¿Cuál es la diferencia? Volvemos a lo mismo. La representación en el Congreso y la necesidad que tienen de esos escaños para mantenerse en el poder. Pasó con el PP y pasa con el PSOE. Esto es siempre así.

¿Cree que el presidente Sánchez resistirá en La Moncloa hasta 2027?

No solo es su intención, sino que es el único camino que le queda. Hay mucha gente en el PSOE que está muy preocupada por una deriva que les puede arrastrar. Si el nivel de escándalos sigue creciendo, es probable que sea el propio PSOE el que pida el anticipo de elecciones, porque nadie va a querer llegar al 2027 a unas autonómicas y municipales. Nadie querrá compartir ese momento porque debería resolverse antes para luego enfrentarse de una manera diferente.

Coalición Canaria ha pedido adelantar las elecciones pero el escenario se presenta complejo si el PP depende de Vox ¿no?

Las encuestas que estamos conociendo respecto de Canarias no son fiables porque la muestra que hacen no es para tenerlas prácticamente en cuenta, por tanto no reflejan la realidad de la tendencia de voto en Canarias. Cada día están pasando cosas en todos los partidos y se les ve más la patita a cada uno de ellos. Creo que pocas veces los canarios han visto como ahora la importancia de plantarnos en Madrid con fuerza, que Canarias tenga una fuerza nacionalista con escaños suficientes para obligarles a cumplir, para que respeten nuestros derechos y nuestros fueros, para que cumplan nuestras leyes y se enteren.

¿Su aspiración política es seguir en el Congreso?

El partido dirá, pero me encantaría poder seguir jugando este papel que es tan importante para esta tierra. Creo que hay pocos lugares en política donde uno se pueda sentir tan orgullosa, tan útil de estar allí y ser la canaria.