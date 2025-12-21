Fundación DISA: pequeñas acciones, grandes cambios

Según la popular idea del “efecto mariposa”, el aleteo de este insecto podría causar un tornado en otra parte del mundo. Este fenómeno no solo se relaciona con el clima, también con la interconexión social: pequeños gestos pueden generar grandes transformaciones. En ello se basa el trabajo de la Fundación DISA, que impulsa acciones capaces de convertirse en movimientos que mejoran el desarrollo social de Canarias.

Para lograrlo, observa, escucha y se mantienee presente en cualquier punto del Archipiélago donde colectivos en situaciones de vulnerabilidad necesitan apoyo para prosperar o transformar su realidad. Con el teléfono en mano y un calendario de visitas constante entre isla e isla, cada miembro del equipo estudia las propuestas recibidas o plantea nuevos proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, siempre con la igualdad como prioridad.

Apostar por lo social, apostar por Canarias

Un ejemplo de esta escucha activa es la mejora realizada hace un año en su Línea de Ayudas Sociales. Esta convocatoria, además de ofrecer apoyo económico, incorpora ahora un acompañamiento no monetario que incluye asesoramiento y formación, impulsando el crecimiento y profesionalización de las organizaciones beneficiarias. Con este cambio, la Fundación DISA vuelve a situarse como pionera en Canarias.

Colaboración con Fundación TIPCI y su proyecto “Cuidando nuestro espacio”. |Rubén Grimón

Desde el año 2014, esta iniciativa anual ha permitido a la Fundación conocer de primera mano el funcionamiento del tercer sector y su labor directa, rápida y eficaz con las personas usuarias. También le ha dado la oportunidad de analizar las debilidades y amenazas a las que se enfrentan estas entidades, lo que ha motivado el rediseño de la línea de ayudas. El objetivo es claro: fortalecer su estructura organizativa para garantizar su continuidad, crecimiento y capacidad de respuesta ante las demandas sociales.

Recientemente se ha publicado la resolución de la edición 2025, en la que cinco entidades de distintas islas desarrollarán proyectos que beneficiarán a sus comunidades. Además, recibirán nuevos conocimientos, acompañamiento y apoyo estratégico para seguir avanzando.

Mejorar las estancias hospitalarias, mejorar la salud mental

La apuesta social de la Fundación DISA va más allá de esta convocatoria. Además de múltiples colaboraciones específicas, impulsa acciones destinadas a la humanización de los hospitales, con iniciativas dirigidas tanto al bienestar emocional del personal sanitario como al de los pacientes.

En los últimos años ha puesto en marcha proyectos MBSR para la gestión del estrés, sesiones de arteterapia para menores ingresados en unidades de Hospitalización Breve, espectáculos culturales y de clown que aportan alivio en momentos difíciles o actividades deportivas que ofrecen nuevas oportunidades a personas con lesiones medulares. También ha realizado donaciones para cubrir necesidades planteadas por los centros hospitalarios, como ropa deportiva, mantas de peso, juegos, materiales sensoriales o pequeños electrodomésticos.

Impulsar la educación, impulsar a las personas

Fundación DISA y educación van de la mano. Además de promover la igualdad de oportunidades en las aulas y fuera de ellas para todas las edades, desarrolla proyectos que visibilizan problemáticas sociales y favorecen la inclusión. Un ejemplo es Todos somos uno, una iniciativa propia que recorre los centros escolares representando teatralmente situaciones de acoso escolar y promoviendo espacios de reflexión entre alumnado, profesorado y familias. También destaca El poder de la grada, que busca educar al público deportivo en el respeto a través de talleres.

Estas son solo algunas de las más de 180 acciones que forman parte del entramado social de Canarias y que reflejan la razón de ser de la Fundación DISA: contribuir al desarrollo de la sociedad a través de pequeñas acciones que generan grandes cambios.