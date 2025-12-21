No es la baliza V-16, la Guardia Civil vigila las guanteras de los coches canarios buscando este artículo obligatorio que también hay que llevar en 2026: multas de 200 euros y 4 puntos del carnet
Los agentes de tráfico recuerda que es obligatorio llevar la baliza V-16 en un lugar accesible, y no hacerlo supondrá multas de 80 y 200 euros respectivamente
A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V-16 será obligatoria en todos los coches españoles para señalar averías y accidentes en las carreteras. Este dispositivo sustituirá a los triángulos de emergencia con el objetivo de mejorar la seguridad en todas las vías del país.
La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva a cabo una campaña para concienciar y recordar a todos los conductores canarios y del resto de España la obligatoriedad de llevar la baliza V-16 a partir del próximo año y animar a que los conductores que todavía no la tengan en sus guanteras, no tarden en adquirirla.
Adiós a los triángulos de emergencia, hola al nuevo sistema de señalización
Se trata del único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada a partir de enero. Este cuenta con una tarjeta SIM interna, que al pulsar su botón, conectará directamente con la DGT para ofrecer la posición del automóvil averiado y a través de los paneles de información situados en las carreteras se pueda alertar al resto de conductores de que hay una emergencia.
"En caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos", explica las autoridades.
Según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses. La normativa no especifica que las motocicletas estén obligadas a llevar la baliza V-16.
Además, la Guardia Civil recuerda que este nuevo método de señalización siempre debe estar en un lugar práctico para que en caso de problemas durante la circulación el conductor puede acceder a ella de manera rápida y alertar al resto de conductores que circulen por la calzada. Por otro lado, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 80 euros y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado.
Qué modelo deben comprar los conductores
Desde el anuncio de que las luces V-16 serían obligatorias, en el mercado hay cientos de modelos disponibles. Sin embargo, la DGT recomienda echar un vistazo en su página web para comprobar que la baliza que vas a comprar esté homologada y certificada, ambos requisitos imprescindibles.
El precio de esta oscila entre los 40 y 50 euros, pero es recomendable no tardar en comprarla porque va aumentando conforme se acerca la fecha de obligatoriedad.
El artículo imprescindible que hay que llevar en la guantera y no es la baliza V-16
Aunque los triángulos de emergencia se sustituyan por la baliza V-16, llevar el chaleco reflectante en el vehículo seguirá siendo obligatorio. En el caso de que el conductor no lo lleve las sanciones podrían ser de 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir.
