«Kala by HPS: excelencia médica para transformar tu cabello»

La doctora Daniela Medina, especialista en medicina capilar, injerto capilar y medicina estética, combina su experiencia clínica con una visión cercana y personalizada del cuidado del paciente en Kala by HPS. Su práctica se centra en un abordaje global de la salud capilar, desde el diagnóstico minucioso y los tratamientos médicos avanzados hasta la planificación de injertos capilares de alta precisión. Con un firme compromiso por el bienestar y la autoestima de cada persona, trabaja para potenciar la salud del cabello a través de un acompañamiento continuo y basado en la excelencia médica.

¿Cuáles son las causas más comunes de la caída del cabello que observa en consulta y cómo las aborda?

La causa más frecuente de visita a nuestra consulta capilar es la alopecia androgenética, un tipo de alopecia caracterizada por la pérdida progresiva de cabello debida a la acción de los andrógenos sobre los folículos pilosos y que afecta tanto a hombres como a mujeres. También encontramos muchos efluvios telógenos, caídas agudas muy notorias para el paciente y que pueden tener diferentes desencadenantes como estrés, alteraciones hormonales, déficits nutricionales, cambios de estación e incluso efectos secundarios de algunos tratamientos médicos. Y, en menor proporción, nos encontramos otro tipo de alopecias, las cicatriciales. Un claro ejemplo es la Alopecia Frontal Fibrosante (AFF), más frecuente en mujeres, cuya manifestación principal es el retroceso de la línea de implantación a modo de diadema, muchas veces con pérdida de cejas. Mi manera de abordarlo siempre empieza por una anamnesis detenida. Una buena historia clínica nos puede dar el diagnóstico de la patología, siempre acompañada de la tricoscopia, el estudio dermatoscópico que nos permite diferenciar las estructuras en el cuero cabelludo y que nos ayuda a diferenciar entre tipos de alopecias. También solicitamos analíticas en caso de ser necesario. A partir de ahí, trazamos un plan de tratamiento individualizado: unas veces trabajamos con tratamiento médico domiciliario, otras combinamos con terapias avanzadas y, cuando se requiere, planteamos el injerto capilar.

¿Podría explicarnos en qué consiste un injerto capilar y cómo se aplica esta técnica en Kala by HPS?

El injerto capilar consiste básicamente en redistribuir cabello de la zona donante a la zona receptora o, lo que es lo mismo, de las zonas donde sobra cabello a aquellas donde hay faltante, pero con mucha precisión y técnica. En Kala by HPS trabajamos con la técnica FUE, que es la extracción individual de unidades foliculares. Sacamos los folículos de la zona donante —que suele ser la parte posterior y lateral del cuero cabelludo— y los implantamos uno por uno en las zonas despobladas, cuidando muchísimo la dirección, el ángulo y la densidad para que el resultado quede lo más natural posible.

¿Qué criterios se utilizan para determinar si un paciente es candidato a un injerto capilar?

Lo primero que valoramos es el tipo de alopecia: si es cicatricial o no cicatricial y si está estabilizada o no. En segundo lugar, la zona donante: necesitamos que haya suficiente cantidad para cubrir las áreas alopécicas y revisamos el calibre del pelo para poder trasplantar. En ocasiones, esto último podemos mejorarlo con tratamiento pre-injerto a modo preparatorio. En tercer lugar, pero no menos importante, las expectativas del paciente: que sean realistas y se ajusten a lo que se puede conseguir. Y por último, el estado de salud del paciente, por supuesto, ya que existen algunas condiciones que contraindican el injerto capilar. Cuando todo eso encaja, entonces hablamos de un buen candidato para injerto capilar. Y en caso negativo, buscamos otras alternativas que puedan ayudarle.

¿Cómo se acompaña al paciente durante el preoperatorio y postoperatorio en HPS para asegurar un proceso seguro y cómodo?

En HPS cuidamos muchísimo el acompañamiento. Antes del procedimiento explicamos cada paso, planificamos la línea frontal con el paciente y resolvemos todas las dudas. Queremos que vengan tranquilos y sabiendo exactamente qué se va a hacer. Después del injerto seguimos muy de cerca al paciente: revisiones, curas, explicaciones de lavados, seguimiento fotográfico y acceso directo al equipo para cualquier cosa que surja. La idea es que se sientan acompañados en todo momento.

¿Qué tiempos de recuperación y qué expectativas de resultados suelen tener los pacientes que se realizan un injerto capilar?

El postoperatorio inicial es rápido: en unos días pueden hacer vida normal, con algunos cuidados respecto al ejercicio físico y la exposición al sol. El crecimiento es más lento: entre el tercer y cuarto mes empieza a verse movimiento, a los seis meses ya se nota bastante cambio, pero el resultado final no se obtiene hasta el año o el año y medio cuando hablamos de injerto en coronilla. Es un proceso de paciencia, pero merece muchísimo la pena.

Además del injerto, ¿qué otros tratamientos médico-capilares ofrece Kala by HPS para frenar la caída o mejorar la calidad del cabello?

Tenemos un abanico bastante completo: mesoterapia capilar con vitaminas, péptidos y fármacos específicos, plasma rico en plaquetas (PRP) con factores de crecimiento, tratamientos médicos domiciliarios personalizados para caída de cabello o formulaciones magistrales, tratamientos de limpieza e hidratación profunda de cuero cabelludo en caso de afecciones de este último… Todo depende del diagnóstico y de lo que necesite cada paciente.

¿Cómo se complementan estos tratamientos para potenciar los resultados del injerto capilar dentro de unidad capilar?

Son la combinación perfecta. El injerto nos ayuda a mejorar las zonas despobladas, pero como siempre digo a mis pacientes, es igual de importante poner pelo como conservar el que tenemos hoy, y por eso son tan importantes estos tratamientos, ya que nos ayudan a fortalecer el cabello nativo, estabilizar la alopecia para que no siga avanzando y mejorar la calidad del cuero cabelludo y del folículo trasplantado. Así logramos que el resultado del injerto dure más y se vea mejor. Al final buscamos un enfoque global y continuo, no sólo un procedimiento puntual.

De cara a la Navidad, ¿considera que un tratamiento capilar puede convertirse en un regalo significativo y de bienestar?

Totalmente. Muchas veces pensamos en regalar cosas materiales, pero un tratamiento capilar es un regalo que ayuda a la autoestima, la imagen y el bienestar personal. Para mucha gente recuperar su cabello es recuperar seguridad.

¿Por qué puede ser un buen momento, al finalizar el año, para iniciar un tratamiento capilar?

Porque el invierno es una época perfecta para iniciar cualquier tratamiento capilar, la menor temperatura ayuda a que los tratamientos sean más agradecidos, menos molestos para el paciente. Además, muchos tratamientos capilares necesitan varias semanas o meses para mostrar resultados, así que comenzar ahora permite llegar al verano con un cambio visible. Es una época perfecta para parar, evaluar y empezar el año con cambios positivos.

¿Qué mensaje daría a quienes están pensando en regalar o regalarse salud capilar esta Navidad a través del cheque regalo de Kala by HPS?

Les diría que… ¡no lo piensen más! El cheque regalo no es sólo un detalle, es una oportunidad para cuidarse, informarse y empezar un proceso de mejora real con supervisión médica.