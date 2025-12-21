Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla, los municipios canarios más agraciados por el 'Gordo'

Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla de Abona (Tenerife) son los municipios de las islas Canarias que más veces han resultado agraciados con el 'Gordo' de Navidad con un total de cinco ocasiones.

Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), recogidos por Europa Press, por provincias, en Santa Cruz de Tenerife, el primer premio ha caído hasta 30 veces y en Las Palmas 46 veces.

Precisamente en las islas orientales, Las Palmas de Gran Canaria encabeza la lista de municipios agraciados, con cinco premios del primer número en 1982, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Asimismo, en San Francisco de Paula y Tamaraceite, ambos barrios de la capital grancanaria, el Gordo llegó en 2018 y 2023 en el primero, y en 2022 en el segundo.

Agüimes celebró un premio en 2018, mientras que en su núcleo de Cruce de Arinaga también cayó ese mismo año; Arucas ha sido agraciada en tres ocasiones --2018, 2022 y 2023--.

Gáldar ha visto caer el Gordo dos veces, en 2018 y 2023; y Firgas, Becerril de Guía (Santa María de Guía) y Valleseco lo recibieron una vez cada uno, los tres en 2018 salvo Valleseco, que lo obtuvo en 2023.

Cuatro ocasiones en Telde

Santa Lucía de Tirajana fue agraciada en dos ocasiones (2018 y 2023), mientras que Teror lo consiguió también dos veces, coincidiendo en los mismos años; tocando el número más codiciado en Arguineguín (Mogán) en 2023 y en Telde en cuatro ocasiones --1978, 2012, 2018 y 2022--.

También San Bartolomé de Tirajana figura entre los municipios más premiados, con tres apariciones del primer número en 2014, 2017 y 2018 --una de ellas en su casco de Tunte, donde volvió a caer en 2023--.

En el resto de islas, Puerto del Rosario celebró el gran premio en 2012, Morro Jable lo ha recibido dos veces, en 2018 y 2022, Pájara lo hizo por primera vez en 2023 y Antigua en 2018, 2022 y 2023.

En Lanzarote, Arrecife resultó premiada en tres ocasiones (2012, 2018 y 2022), Yaiza ha recibido el Gordo dos veces (2018 y 2023), Tahíche una (2023) y Puerto del Carmen (Tías) otra más (2023).

Tres veces en Santa Cruz y cinco en Granadilla

En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la capital ha recibido el primer premio en tres ocasiones: 2012, 2018 y 2023; y Granadilla de Abona destaca como uno de los municipios más afortunados, con cinco veces premiado (2017, 2018, 2020, 2022 y 2023).

Arico celebró el Gordo en 2018 y su núcleo costero de Porís de Abona lo hizo el mismo año, mientras que Callao Salvaje (Adeje) obtuvo el premio en 2022 y Vilaflor de Chasna en 2018.

Por su parte, La Orotava e Icod de los Vinos recibieron el primer premio en 2018, La Guancha lo celebró en 2022, Garachico fue agraciado en 2010 y Güímar vio llegar la fortuna en 2023.

Además, Los Realejos ha contado con dos premios del Gordo, en 2012 y 2018, y su núcleo de Cruz Santa repitió la suerte en 2023.

En San Cristóbal de La Laguna la fortuna se dejó sentir en tres ocasiones (2018, 2022 y 2023), incluyendo el núcleo costero de Bajamar, que fue agraciado en 2018.

Tegueste también se sumó a la lista en ese mismo año. Puerto de la Cruz, uno de los municipios turísticos por excelencia del norte, obtuvo el Gordo en tres ocasiones: 2007, 2012 y 2018.

Finalmente, respecto a las otras islas, la suerte llegó a Santa Cruz de La Palma en 2001 y a Valverde, en la isla de El Hierro, en 2023.