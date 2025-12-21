Del queso majorero a la trucha de batata: así es el menú navideño canario para esta Nochebuena

La Navidad en Canarias se vive con una intensidad especial, marcada por su clima agradable, la calidez de su gente y una rica gastronomía que combina tradición e innovación. Si quieres ofrecer a tus invitados una experiencia culinaria inolvidable, te invitamos a descubrir un menú navideño con los sabores más emblemáticos del Archipiélago canario, desde los aperitivos hasta los postres, pasando por platos principales que evocan el espíritu de estas fiestas.

Ideas para la cena de Navidad con platos típicos de Canarias

Aperitivos canarios

Comienza tu celebración con una selección de quesos canarios, verdaderas joyas gastronómicas que varían de una isla a otra. Degusta el suave queso palmero, el cremoso majorero y otras variedades locales. Acompaña esta tabla de quesos con unos saquitos de hojaldre rellenos de morcilla dulce canaria, una explosión de sabor con un toque dulce que sorprenderá a tus invitados. La morcilla se mezcla con almendras, pasas y hierbas aromáticas, creando un relleno único.

Caldito

Aunque no haga frío, un caldito de gallina siempre es bienvenido en Navidad. Este reconfortante primer plato se prepara cocinando la gallina con zanahoria, cebolla, pimiento y azafrán, y se sirve con un toque de hierbabuena, una combinación que reconforta el cuerpo y el espíritu.

Platos principales

Canarias, con su extensa costa, ofrece una gran variedad de pescados frescos. El cherne encebollado, o el bacalao, acompañado de unas clásicas papas arrugadas con mojo rojo o verde, son una opción deliciosa para la cena navideña. Para aquellos que prefieran el sabor del mar, las lapas a la plancha con mojo verde son una opción sencilla y sabrosa.

Si eres amante de la carne, no puede faltar una pata de cochino asada, aromatizada con ajo y hierbas, que se presenta crujiente por fuera y jugosa por dentro. También puedes optar por el cabrito en adobo, marinado con especias y vino blanco, o el conejo al salmorejo, con su salsa llena de matices.

Las papas arrugadas con mojo son la guarnición perfecta para estos platos, un clásico canario que no puede faltar en ninguna mesa.

Vinos canarios

Acompaña tus platos con los vinos canarios, que complementan a la perfección la gastronomía isleña. Desde blancos afrutados hasta tintos con carácter, la diversidad de vinos locales te permitirá encontrar el maridaje ideal para cada plato.

Dulces navideños

Para terminar la cena, nada mejor que los postres canarios. Las truchas de batata, con su masa de hojaldre y relleno dulce, son un imprescindible navideño. La mousse de gofio, con su sabor característico, también es una opción popular en las islas.