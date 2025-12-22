Las administraciones de Canarias que reparten más suerte en la Lotería de Navidad: el Gordo ha caído hasta cinco veces y dan millones de euros en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará la próxima semana, y las personas que aún no han comprado su décimo se dan prisa para conseguir el número que tanto desean. Muchos canarios se dirigen a sus administraciones de confianza en busca del número especial que les recuerda una fecha significativa, un hecho histórico o incluso un triunfo de la UD Las Palmas. Otros, sin embargo, no tienen claro qué cifra elegir y, confiando en la suerte, piden al lotero que les saque una terminación al azar.

Si eres de los que dejan que la fortuna decida por ti, una excelente opción es visitar las administraciones más afortunadas del archipiélago, aquellas que han repartido más premios en la historia de la lotería.

Las ciudades de Canarias donde más ha caído el Gordo

Desde que se iniciara el Sorteo Extraordinario de Navidad en 1812, los premios han recorrido toda España, dejando una parte de la fortuna en cada provincia. Como era de esperar, en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, el Gran Premio ha caído en múltiples ocasiones, llenando de alegría a los municipios del archipiélago donde se ha escuchado el ansiado "¡Cuatro millones de euros!", anunciado por uno de los niños de San Ildefonso. En total, el Gordo ha tocado 56 veces en Canarias.

Sin embargo, por encima de todas, destacan dos ciudades que lideran la historia de la Lotería en Canarias: Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla de Abona (Tenerife) donde el Gordo ha tocado 5 veces a lo largo de los años, consolidándose como las localidades más afortunadas del archipiélago. En la capital de Gran Canaria es raro el año en el que no cae algún premio, y ya no hace falta hablar de que por pura probabilidad y estadística, siempre se venden pedreas en alguna de sus múltiples administraciones.

La suerte en la capital ha estado repartida entre administraciones históricas y los nuevos centros comerciales:

1955: Fue la primera vez que el Gordo visitó la ciudad.

1970: Repitió fortuna quince años después.

1982: Un año recordado, donde el premio estuvo muy repartido.

2018: Cayó en la administración del C.C. El Mirador .

2020: Volvió a caer en el C.C. El Mirador (Administración N.º 54) y también en la administración de la calle Rafael Cabrera en Triana.

Por su parte, en el municipio tinerfeño, existe una administración que podría denominarse como 'La Doña Manolita de Canarias' porque el Gordo junto a los otros premios caen casi anualmente. Todas las veces que se ha anunciado el gran premio en Granadilla de Abona ha sido en la administración 'La Chasnera', una gasolinera donde el dueño suele vender la mayoría de los décimos premiados por máquina. Está ubicada en el kilómetro 54 de la Autopista Sur de Tenerife, y cada año acuden miles de personas a comprar una participación en la Lotería de Navidad.

Ubicación Gasolinera 'La Chisnera'

Otra administración que se distingue por repartir numerosos premios es 'La Brujita', la N.º 8 de Telde, ubicada en el Centro Comercial Alcampo - La Mareta. En 2018, aquí cayó El Gordo, y desde entonces se ha destacado por repartir con frecuencia Segundos y Cuartos premios. Es común verlos en las noticias celebrando con champán la entrega de premios importantes.

Distribución del Gordo por islas

Antes de 2010, el Gordo caía en Canarias cada 10-15 años. Desde la introducción del terminal electrónico, casi todos los años cae algún premio, aunque sea un solo décimo. La última vez que tocó este premio fue en el sorteo de 2023. Ese año, el 88008 estuvo muy repartido por las islas:

Esta fue la primera vez que el Gordo tocó en El Hierro, completando por fin el pleno del archipiélago. En el pasado sorteo, en Canarias solo cayeron cuartos y quintos premios.

La isla más afortunada es Gran Canaria, con 32 premios gordos, seguida de Tenerife con 25 y Lanzarote con 8.

🏆 Ranking: El Gordo en Canarias Histórico acumulado por islas (1812 - 2024) Pos. Isla Nº Veces Municipios Clave 1 Gran Canaria 32 Las Palmas de G.C., Telde, Teror, Santa Lucía. 2 Tenerife 25 Granadilla, Sta. Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz. 3 Lanzarote 8 Arrecife, San Bartolomé, Yaiza. 4 Fuerteventura 6 Antigua, Pájara, Puerto del Rosario. 5 La Palma 2 Santa Cruz de La Palma, Breña Baja. 6 La Gomera 1 San Sebastián de La Gomera. 7 El Hierro 1 Valverde (Histórico 2023).

Ahora ya sabes a qué ciudad y administración ir para conseguir un premio de lotería de Navidad casi seguro.