Un alcalde de Canarias regala lo que ganó del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 en décimos para sus vecinos

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha repartido este año su mayor premio al número 79432, agraciado con el Gordo, dotado con 4.000.000 de euros a la serie. El número fue cantado a las 10.45 horas (hora peninsular), en el cuarto alambre de la cuarta tabla, uno de los momentos más esperados del sorteo.

El número premiado ha sido vendido en la administración número 246 de Madrid, situada en la calle Ricardo Ortiz, 8, así como en varias localidades de la provincia de León: Villablino, La Bañeza y La Pola de Gordón. En este último territorio se ha producido uno de los repartos más significativos del primer premio.

En el caso de La Bañeza, dos asociaciones de fútbol y una asociación de campaneros han distribuido un total de 468 millones de euros, tras vender 117 series completas del Gordo. Según han informado desde la administración número uno de la localidad, todas las series se comercializaron en participaciones, sin ventas directas por ventanilla.

Los protagonistas del sorteo

El anuncio del primer premio corrió a cargo de los niños y niñas de San Ildefonso, como marca la tradición. En esta ocasión, Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores fueron las encargadas de cantar el número y el premio, mientras que Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo extrajeron las bolas del bombo.

El alcalde de Canarias que ha comprado dos números para sus vecinos

El alcalde de Tinajo (municipio ubicado en el oeste de Lanzarote), Jesús Machín (Coalición Canaria), ha repetido en 2025 un gesto que ya se ha convertido en una tradición para el municipio: la donación personal de participaciones de la Lotería Nacional de Navidad a todos los vecinos y vecinas empadronados en la localidad. La iniciativa alcanza a cerca de 7.000 habitantes del municipio lanzaroteño.

La cesión corresponde al sorteo extraordinario de Navidad que se ha celebrado este 22 de diciembre de 2025, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda. En esta ocasión, los números que ha comprado Jesús Machín han sido el 91977 y el 31962 (diez décimos por cada número). La terminación de este último número coincide con la del Gordo del Sorteo de Navidad de este año (79432), por lo que el 31962 ha sido agraciado con el reintegro (20 euros por décimo): en total, 200 euros.

Jesús Machín, alcalde de Tinajo, con los números que regala a los vecinos del municipio / La Provincia

Dos números para toda la población empadronada

Cada persona empadronada en Tinajo a fecha 15 de diciembre de 2025 tenía derecho a su participación en caso de que alguno de los números resultara premiado. Para poder retirarla, era necesario acreditar el empadronamiento en el municipio en la fecha indicada.

Las dos series que adquirió el alcalde de Tinajo quedaron depositadas ante el Interventor Accidental del Ayuntamiento de Tinajo, con la correspondiente certificación oficial, lo que permite despejar cualquier duda sobre la custodia y el reparto de las participaciones.

Un gesto personal que se mantiene en el tiempo

Según ha explicado el propio alcalde, se trata de una iniciativa estrictamente personal que mantiene desde hace varios años y que no responde a cambios de criterio ni a circunstancias puntuales.

Machín ha señalado que el objetivo es tener un detalle con sus vecinos y vecinas, con la esperanza de que la suerte pueda suponer un alivio económico, aunque sea modesto, para las familias del municipio.

¿Repartirá el alcalde de Tinajo el reintegro del Gordo con sus vecinos?

El Gordo no ha caído en Canarias, por lo que los 'rascaos' con suerte se conformarán con cobrar los 20 euros del reintegro si la última cifra de su décimo coincide con la del Primer Premio de la Lotería de Navidad 2025.

Fuentes del Ayuntamiento de Tinajo han asegurado a www.laprovincia.es que Jesús Machín reinvertirá los 200 euros por los diez reintegros del Gordo de Navidad que ha obtenido, en comprar "décimos similares" para la lotería del sorteo de El Niño del 6 de enero de 2026.

Aránzazu Fernández

Lanzarote mira a Yaiza en la Lotería de Navidad

En Canarias han tocado este lunes, 22 de diciembre, un total de 4.654.000 euros, a lo que hay que sumar la pedrea. De esa cantidad, en Lanzarote han caído 56.000 euros por los dos únicos décimos premiados que han sido vendidos en la isla de los volcanes.