¿Ha caído el Gordo en Canarias? Estas han sido las localidades de España donde ha tocado el premio de la Lotería de Navidad

El 79432 ha sonado con fuerza a las 09:44 horas en el Teatro Real de Madrid, acompañado del inconfundible grito de "¡cuatro millones de euros!" entonado por una de las niñas de San Ildefonso. El Gordo de la Lotería de Navidad ha dejado la mayor parte del premio muy concentrado en una única provincia de España y en la capital, y, por desgracia para muchos jugadores, no ha repartido fortuna en Canarias, que este año se queda sin el premio más deseado del 22 de diciembre.

Este número premiado ha caído en tres localidades de la provincia de León: La Bañeza, La Pola de Gordón y Villablino. En estos pequeños pueblos, sus vecinos ya están celebrando con entusiasmo que el Gordo haya llegado a sus administraciones. Además, el gran premio de la Lotería de Navidad también ha tocado en Madrid, en la administración N.º 246 ubicada en la calle Ricardo Ortíz.

Los canarios tendrán que seguir probando suerte en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026.