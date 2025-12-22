Ni una vez ha caído un premio de la Lotería de Navidad: estas son las localidades de Canarias menos afortunadas, por ahora

Canarias es una de las comunidades autónomas más afortunadas de España en la Lotería de Navidad. A lo largo de la historia del sorteo, El Gordo ha dejado su huella hasta en 56 ocasiones en el Archipiélago, con 32 premios repartidos en la provincia de Las Palmas y 24 en la de Santa Cruz de Tenerife. Todas las islas canarias han sido alguna vez agraciadas con el mayor premio del sorteo más esperado del año, un dato que refuerza la tradición y la ilusión navideña en la región.

Sin embargo, la suerte no se ha repartido de forma homogénea. Mientras algunos municipios acumulan décadas de celebraciones y premios millonarios, otros no han visto caer ni siquiera un quinto premio, lo que deja un mapa desigual de la fortuna navideña en Canarias.

Ni Gordo ni Suerte: estas son las administraciones sin premios

Mientras que en algunas administraciones ha caído en repetidas ocasiones el Gordo de la Lotería de Navidad y otros premios, en otras, no han olido ni una pedrea. Esta desigualdad hace que muchos vecinos tengan la esperanza de romper con la mala suerte este año.

Por eso, existe una 'lista negra' de municipios donde nunca ha caído ningún premio en sus administraciones. Esta es la lista de lugares donde, según los registros históricos de Loterías y Apuestas del Estado, nunca ha caído ningún premio mayor:

En Fuerteventura , Betancuria encabeza la lista. Es el municipio menos poblado de Canarias y cuenta con muy pocos puntos de venta activos, lo que reduce de forma drástica las probabilidades de repartir un premio importante.

, Betancuria encabeza la lista. Es el municipio menos poblado de Canarias y cuenta con muy pocos puntos de venta activos, lo que reduce de forma drástica las probabilidades de repartir un premio importante. En Gran Canaria , el caso más llamativo es Artenara. Situado en la cumbre de la isla, este municipio nunca ha celebrado un gran premio del Sorteo de Navidad, a diferencia de otras zonas de la Isla que sí acumulan repartos millonarios.

, el caso más llamativo es Artenara. Situado en la cumbre de la isla, este municipio nunca ha celebrado un gran premio del Sorteo de Navidad, a diferencia de otras zonas de la Isla que sí acumulan repartos millonarios. En La Palma , tanto Garafía como Puntagorda comparten una misma realidad. El aislamiento del norte palmero y la baja densidad de población han convertido a estos municipios en auténticos desiertos de fortuna navideña.

, tanto Garafía como Puntagorda comparten una misma realidad. El aislamiento del norte palmero y la baja densidad de población han convertido a estos municipios en auténticos desiertos de fortuna navideña. En La Gomera , Agulo y Alajeró siguen esperando su primer gran premio. Mientras San Sebastián o Valle Gran Rey han aparecido en los listados de municipios agraciados, estas dos localidades permanecen a cero, incluso pese a que Alajeró alberga el aeropuerto insular.

, Agulo y Alajeró siguen esperando su primer gran premio. Mientras San Sebastián o Valle Gran Rey han aparecido en los listados de municipios agraciados, estas dos localidades permanecen a cero, incluso pese a que Alajeró alberga el aeropuerto insular. En El Hierro, El Pinar completa esta lista. Se trata del municipio más joven de Canarias, creado en 2007, y todavía no ha estrenado su historial con ningún premio relevante de la Lotería Nacional.

En este listado de localidades influyen factores como la población, el número de puntos de venta o el aislamiento geográfico.

Canarias tiene localidades donde no cae un premio de la Lotería en años

Más allá de la desgracia absoluta, existen otros municipios que destacan por su mala fortuna en relación con su tamaño y actividad económica. En Ingenio, en Gran Canaria, los premios pasan de largo pese a su cercanía al aeropuerto y a municipios vecinos tradicionalmente afortunados como Telde o Agüimes.

En Tacoronte, en Tenerife, ocurre algo similar. Rodeado de localidades que sí han celebrado grandes premios, el municipio suele quedar fuera del reparto de la suerte en los sorteos más importantes.

Un caso especial es La Graciosa, que nunca ha aparecido en las celebraciones televisadas de la Lotería de Navidad. Aunque cuenta con una administración propia, es dependiente de Teguise, por eso, los premios comprados allí no figuran como vendidos en la isla.

Loterías recuerda que la suerte puede cambiar este año

Los expertos recuerdan que la Lotería es puro azar, pero también que cuantos más décimos se venden, más opciones existen de repartir premios. La escasa población, el bajo volumen de ventas y la falta de administraciones explican, en gran parte, por qué estos municipios canarios siguen esperando su gran día.

Aunque ninguna de estas administraciones ha sido agraciada con un premio hasta ahora, desde Loterías y Apuestas del Estado destacan que todos los números participan en el bombo. Por ello, este año podría ser el primero en romper la racha de mala suerte y, finalmente, traer la ansiada fortuna a los vecinos de estas localidades.